"Ощадбанк" почав виплачувати субсидії грошима

Починаючи з 12 березня українцям почали виплачувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг готівкою через мережу державного банку "Ощадбанк", виплати проходять "планово і без збоїв".

Про це повідомляться на урядовому порталі.

Як свідчать дані "Ощадбанку", у перший день виплат через систему платежів "Швидка копійка" надано субсидій на 19,4 млн грн, які були оформлені через більше ніж 11 тис. переказів. На карти зараховано 204,2 тис. переказів на 333,4 млн грн.

"Зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів гроші залишатимуться у споживачів. І такий принцип працюватиме на постійній основі", - зазначили в уряді, і додали, що "кампанія (з виплат субсидії грошима – ред.) триває".

В уряді також нагадали, що нинішня, повна монетизація субсидій стала логічним продовженням системних кроків реформування сфери ЖКГ, енергетики та соціальної сфери, а також досягнення енергоефективності та енергонезалежності.

Як повідомлялося, з 12 березня клієнти "Ощадбанку", яким субсидії призначено до 31 грудня 2018 року, зможуть їх отримати у грошовій формі. Також у банку розповіли, як уникнути черг під час отримання субсидії готівкою.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

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