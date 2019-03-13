Кращий центробанк у світі. Що треба знати про ще одне сінгапурське диво

Як центральний банк Сінгапуру став супер-регулятором, незважаючи на свою залежність від уряду. (рос)

Голова центрального банку і віце-прем'єр — одна особа.

Монетарна мета — цінова стабільність та стале зростання економіки, при цьому основним механізмом досягнення мети є управління обмінним курсом.

Регулятор вважає для себе важливим бути розробником першого у світі уніфікованого QR-коду для платежів і не боїться експериментувати.

Все це — суцільний виклик звичному, і це фінансовий регулятор Сінгапуру, визнаний "Центробанком року" за версією видання Central Banking.

Дві України на території Києва? Це вже стало реальністю у Сінгапурі, де на площі, зіставній з розмірами української столиці, вдається генерувати два вітчизняних ВВП.

Спробувавши сили після Другої світової війни як самоврядна територія Британської імперії, а пізніше як частина Федерації Малайзія, кілька десятків островів у Джохорської протоки 1965 року обрали унікальний шлях.

Одним реченням успішний шлях сінгапурського дракона описується так: нейтральна держава (де кожен житель досконало володіє англійською), яке рада будь-яким інвесторам, не обмежує технологічні експерименти, має невисокі податки, але нетолерантна до будь-яких видів корупції.

Ця країна сьогодні №1 в світі за силою паспорту — громадянам острівної держави відкритий безвізовий в'їзд до 162 країн. За Індексом глобальної конкурентоспроможності крихітний Сінгапур №2 — одразу за Сполученими Штатами.

Країна входить у топ-5 найконкурентніших національних фінансових систем планети. Варті уваги і два кількісних показники: частка поганих кредитів (NPL) становить 1,2%, а внутрішній кредит приватному сектору — 130% ВВП.

В опитуваннях інвесторів Всесвітнього економічного форуму "азійський Київ" виділяється якісними показниками: №3 — за стійкістю банків, №4 — за фінансуванням малого та середнього бізнесу, №6 — за наявністю венчурного капіталу.

Працює тріада: є багато вільних грошей, є куди їх вкладати, і є той, хто суворо стежить, щоб їх не крали. У Сінгапурі працює мегарегулятор Monetary Authority of Singapore (MAS) на українську можна перекласти і як Монетарний регулятор Сінгапуру, і як Грошово-кредитне управління Сінгапуру.

джерело businesstimes.com.sg

Спочатку це був центробанк з обмеженим набором можливостей, але потім багаторічний прем'єр і батько реформ Лі Куан Ю зауважив, що урядових установ уже в надлишку, і на MAS поклали обов'язки з моніторингу всіх грошово-кредитних, банківських і фінансових питань. Пізніше MAS почав регулювати і страхову діяльність, і ринок цінних паперів.

Показово, що функцію емісії сінгапурського долара центробанку передали чи не останньою, лише в 2002 році. До цього це було сферою повноважень Ради голів з грошового обігу.

Курсова мета

Пріоритетна ціль MAS — цінова стабільність, що дозволяє отримати стале економічне піднесення. Аби досягти таку цінову стабільність, центробанк Сінгапуру використовує не процентну ставку, а управління обмінним курсом.

Важливо розуміти, що мова не йде про фіксований курс до якоїсь валюти — фактично корегується сукупний обмінний курс до кошику валют основних торгівельних партнерів (економісти називають це номінальним ефективним обмінним курсом).

Ціль — підтримати експорт, але не допускати надмірно дорогого імпорту. Причина зрозуміла: Сінгапур — екстремально відкрита економіка, де співвідношення зовнішньої торгівлі до ВВП перевищує 300%.

Постійний приплив капіталу на острови здійснює вельми сильний тиск на обмінний курс. Зрозуміло, у бік зміцнення. Якщо 2003-го співвідношення американського долара до сінгапурського було 1,80, то сьогодні — 1,35.

У період відновлення після кризи 2007–2008 років, коли темпи економічного зростання перевищували кілька кварталів поспіль 10%, обмінний курс сягав 1,20. До речі, при всій відкритості Сінгапуру до інвесторів, розрахуватися іншою валютою, ніж місцевий долар, тут не можна.

MAS активно працює з базовою процентною ставкою, змінюючи її щодня та підтримуючи маржу між депозитними та кредитними операціями на рівні біля 1 процентного пункту. Але відсоткова ставка не є інструментом досягнення цілі монетарної політики.

У результаті базова інфляція у Сінгапурі останніми роками не підіймалася вище 3%, але й жодного разу не опускалась у зону дефляції. А з 2017 року — і зовсім тримається у вузькому коридорі 1–2%.

Іншою особливістю сінгапурського регулятора є те, що його правління не можна назвати незалежним від уряду. Тарман Шанмугаратнам є одночасно і головою MAS, і віце-прем'єром. До цього він тривалий час був міністром фінансів.

Голова MAS, віце-прем'єр Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам

А заступник Шанмугаратнама — Лім Ханг Кіанг ще донедавна був міністром торгівлі, а сьогодні — офіційний радник цього відомства. У борді присутні діючі міністри фінансів і освіти.

"Центральний банк може не бути незалежним від уряду, але він зобов'язаний бути незалежним всередині уряду. За останні 40 років уряд жодного разу не натиснув на MAS: не було спроб послабити монетарну політику, дати ліцензію котромусь банку або ж відібрати, утриматися від санкцій до фінансової інституції, яка порушує правила поведінки на ринку", — зазначає керуючий директор Грошово-кредитного управління Сінгапуру Раві Менон.

Водночас MAS дуже уважно стежить за потенційними "бульбашками".

У візитор-центрі є галерея, що розкриває сім зон відповідальності Монетарного регулятора Сінгапуру

Сінгапур — специфічна економіка, земельний ресурс вкрай обмежений зі зрозумілих причин, з іншого боку його розміри непостійні, адже за час незалежності держави її територія збільшилась у півтора рази за рахунок намиву. Тому регулятор демонструє свою прихильність збереженню стійкого ринку нерухомості.

У липні 2018 року він зробив жорсткіше співвідношення суми кредиту до вартості забезпечення, зауваживши збільшення обсягів угод і агресивні пропозиції з боку забудовників. Таку політику МАS втілює з 2010 року в тісній координації з іншими державними органами, що відповідають за податки і землекористування.

Загалом політика спрямована на заохочення фінансової обережності серед покупців нерухомості і зваженої практики банківського кредитування. Ключові інструменти контролю — коефіцієнти боргового навантаження і термін позик, що видаються.

Гроза сусідів

Поруч зі Сінгапуром знаходяться неспокійні в терористичному плані Малайзія та Індонезія. Та й загалом район Малаккської протоки — історичний клондайк для піратів, шахраїв і пройдисвітів. Цим, до речі, і обумовлені численні жорсткі заходи соратників Лі Куан Ю.

Аби зосередитися на боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, у 2016 році MAS заснував спеціальний відділ по боротьбі з відмиванням грошей, використовуючи аналітику даних для спостереження за ризиками і проведення інспекцій на місці. У тому ж році регулятор також централізував і посилив свої правозастосовні функції у цій сфері.

Кейсом року стали заходи проти низки фінансових установ і приватних осіб, пов'язаних із крадіжкою коштів із Малазійського державного фонду розвитку — 1MDB. За оцінками Міністерства юстиції США, 4,5 млрд доларів були вкрадені з 1MDB посадовими особами фонду та їх партнерами у період з 2009-го по 2014 рік.

MAS зайняв жорстку позицію: закрив два банки, BSI і Falcon, оштрафував ще вісім великих банків, притягнув до відповідальності окремих осіб.

Упродовж трьох років велося розслідування того, як з 1MDB були виведені мільярди доларів, які спрямовувалися на придбання нерухомості за кордоном, супер'яхт і навіть для фінансування голлівудських фільмів. Аж до того, що гроші з фонду знайшлися на особистому банківському рахунку колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Разака.

Звинувачення висунуті проти колишнього керуючого директора Goldman Sachs Тіма Лейсснера, колишнього співробітника банку Нг Чонг Хва, головного консультанта1MDB Жасмін Лу Ай Суон і малайзійського фінансиста-втікача Лоу Таєк Джо, більш відомого як Джо Лоу. Саме Сінгапур допоміг обчислити мережу підставних офшорних компаній останнього.

У фокусі — фінтех

У 2017 році MAS створив підрозділ з поведінкових наук для оцінки культури ризиків і поведінки у фінустановах, так звану спецгрупу аналітики даних. "Він є одним з небагатьох регуляторів, який створив фінтех-підрозділ, що має політичні повноваження", — каже глава DBS, найбільшого банку Південно-Східної Азії, Піуш Гупта.

Центробанк Сінгапуру реалізує п'ятирічну карту трансформації галузі для фінансового сектору, призначену для заохочення ділянок бізнесу, де назріває впровадження інновацій та нових технологій.

Метою є середньорічне зростання фінансового сектору на 4,3% упродовж 2016–2020 років, а також сприяння створенню 3000 фінансових послуг і 1000 робочих місць у царині фінансових технологій.

MAS також прагне позиціонувати Сінгапур як провідний світовий фінтех-хаб і запропонував грантову програму на суму 20 млн доларів США для інтеграції штучного інтелекту і аналізу даних у фінансових установах.

Регулятор також розробляє швидкі і безпечні електронні платежі, зокрема Сінгапурський код швидкого реагування. MAS стверджує, що він є першим у світі уніфікованим QR-кодом для платежів.

Свого часу Сінгапур впровадив Fast and Secure Transfers (Fast) — сервіс електронних грошових переказів, який дозволяє клієнтам переказувати гроші між банківськими рахунками 24/7 в режимі реального часу. Тепер на його базі в острівній державі працює система PayNow: щоб зробити грошовий переказ клієнту треба вказати лише мобільний номер або національний ідентифікаційний номер.

Активними користувачами цієї системи є понад 2,3 мільйони жителів Сінгапуру (всього в країні близько 4 мільйонів дорослих громадян). Тобто більше половини. Система розрахована не тільки на фізосіб, а й на 70 тисяч підприємств.

Регулятор також став піонером проекту Ubin, що використовує технологію розподіленої бухгалтерської книги (DLT).

Ubin пропонує шаблон з використанням цифрової валюти центрального банку для децентралізованих міжбанківських платежів і розрахунків з використанням механізмів економії ліквідності. Центральний банк опублікував свої висхідні коди і технічну документацію.

На базі технології SGX були розроблені можливості доставки і оплати (DvP) токенізованими активами на різних платформах блокчейну.

У співпраці з урядом центробанк Сінгапуру розробив всеосяжну національну систему цифрової ідентифікації "знай свого клієнта". Безперебійна аутентифікація — тепер звичайна справа у будь-який час і будь-якому місці, де є інтернет.

MAS також заохочує інновації через API Exchange, глобальний онлайн-ринок фінансових технологій і "пісочницю", що дозволяє фінансовим установам і фінансовим компаніям об'єднуватися один з одним, співпрацювати в рамках експериментів й стимулювати впровадження зрозумілих користувачам інтерфейсів.

Нарешті, уряд Сінгапуру не став ховати голову в пісок, мінімізувавши вакуум в області криптовалют. У 2014 році Податкова служба Сінгапуру з метою оподаткування визначила біткоїни товаром/послугою.

Криптографічні токени також розглядаються в Сінгапурі як товари. Однак у випадках, коли токени містять ознаки цінних паперів, вони підпадають під законодавство у сфері цінних паперів і фондового ринку. Зокрема, токен-платформи для спільного використання обчислювальних потужностей не є цінними паперами, водночас токени інвестиційного фонду або будь-якої іншої моделі бізнесу з розподілом прибутку, навпаки, є такими.

До того ж на будь-які криптоактиви незалежно від їх природи поширюється законодавство в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

"З третього світу — у перший" — ця історія не вдалася б, якби її слабкою ланкою був центральний банк.

"Історія нашого фінансового центру — це історія того, як ми зміцнювали довіру до Сінгапуру як до місця, де бізнес ведеться чесно. Це історія того, як ми виховували чиновників, щоб вони так регулювали і здійснювали нагляд за фінансовими установами та біржовими організаціями, аби звести до мінімуму ризик збоїв у фінансовій системі", — згадував Лі Куан Ю.

Всередині галереї Монетарного регулятора Сінгапуру

Андрій Блінов, головний експерт НБУ, координатор Експертної платформи