Новини дня: про рекордний прибуток банків, закон про валюту та трамвай для Єгипту

Про що всі говорять сьогодні?

Про рекордний прибуток банків. Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році становив 21,7 мільярда гривень.

Про закон про валюту. 7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Про трамвай для Єгипту. Компанія "Татра-Юг" виконала поставку першого трамвая, виробленого для Єгипту.

Про перекази від заробітчан. Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів в країну від трудових мігрантів: якщо за 2018 рік їх сума оцінена в 11,6 мільярда доларів, то за 2019 рік очікується отримати 12,2 мільярда доларів.

Про 80 тисяч розмитнених "євроблях". Від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією до бюджету надійшло понад 5 мільярдів гривень.

Про потяги, які більше не поїдуть до Росії. ПАТ "Укрзалізниця" вирішила зменшити періодичність курсування ще кількох поїздів до Російської Федерації.

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Чому без українських програмістів не було б 70% сучасної музики

Вітчизняні програмісти допомагають створювати 70% сучасної музики у світі.

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