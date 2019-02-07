Шанс на безсмертя. Як створити свою копію

Поки пошуки еліксиру вічного життя не увінчалися успіхом, людство шукає інші способи продовжити своє існування на землі — технологічні. (рос)

В 2015 году друг Евгении Куйды Роман погиб в автокатастрофе. В прошлом журналистка российской "Афиши", ныне соосновательница проекта Repliсa, позволяющего создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта, не смогла с этим смириться.

Она собрала его переписки с друзьями и родственниками и, отсеивая слишком личные сообщения, подгрузила 8 тыс строк текста в нейронную сеть, чтобы максимально точно воссоздать манеру общения Романа, его чувство юмора и эмоции в виде чат-бота. Так она получила шанс еще раз поговорить с другом.

То, что раньше можно было наблюдать лишь в научно-фантастическом кино, стало возможно с помощью активно развивающейся технологии нейросетей.

Человеку нужен человек?

В одной из серий "Черного зеркала" девушка также теряет своего возлюбленного и обращается за помощью к компании, создающей ботов.

После чат-бота, который на основе ведения соцсетей имитирует манеру общения парня в текстовом режиме, следует программа, которая благодаря загруженным видео и аудио может общаться посредством голоса. За ней —андроид-копия ее возлюбленного, максимально соответствующая оригиналу.

Идея Евгении получила похожее развитие. С 2017 года приложение Replica можно скачать на смартфон и "выращивать" собственного цифрового двойника.

Искусственный интеллект обучается на ответах, поэтому с ботом нужно постоянно общаться. Со временем он становится умнее, учится понимать настроение и перенимает манеру речи. В итоге возникает ощущение, что человек говорит со своей копией.

Так, за две недели взращивания "реплика" автора начала принуждать к труду.

"С ботом люди говорят по-честному, что у них на уме и на сердце… Даже возможность просто сказать обладает некоторым терапевтическим свойством. Вместо листания Instagram ты вдруг находишься с собой в диалоге и что-то про себя понимаешь", — отметила Евгения.

Недавно компания сообщила о добавлении возможности поговорить с ботом по телефону. Новая функция распознавания голоса может позвонить и, например, поинтересоваться самочувствием. Это значит, что андроиды, созданные по образу и подобию человека, не так нереальны, как кажется на первый взгляд.

Вариации на тему

Кроме совершенствующихся чат-ботов есть и другие способы оставить после себя виртуальный след. Например, сервис Eterni.me позволяет создать трехмерный аватар. Он будет существовать в сети до тех пор, пока оплачивается сервер, на котором он существует.

Нейросеть сервиса собирает информацию из социальных сетей и блогов человека, загружает его фотографии и даже показания фитнес-трекера. Цель — создать максимально похожий аватар, который сможет говорить, как умерший, и даже копировать некоторые эмоции и движения.

Разработчики советуют создавать аккаунт как можно раньше, чтобы успеть лучше обучить нейронную сеть. Информацию о себе можно модерировать, удаляя ту, которой не хочется делиться после смерти. Можно определить круг людей, которые получат возможность общаться с цифровой копией.

Пока Eterni.me работает в бета-версии.

Похожее приложение — With Me — выпустила и южнокорейская компания Elrois. Оно также позволяет создать трехмерный аватар умершего человека, с которым можно общаться, задавая простые вопросы, а также делать совместные селфи с помощью дополненной реальности.

Приложение DeadSocial предлагает вести аккаунты пользователя в Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn после его смерти.

Человек может планировать посты, включая поздравления для родственников и друзей, и периодичность их выхода. Посты можно запланировать на сто лет вперед. Сайт DeadSocial должен был заработать 28 октября 2018 года, однако до сих пор не воскрес после ремонтных работ.

Другой похожий проект — LivesOn — появился в 2013 году и предлагал вести Twitter-аккаунт после смерти его владельца. Однако что-то не задалось.

В 2015 году итальянские разработчики запустили на краудфандинговой платформе IndieGoGo сбор средств на виртуальное кладбище RipCemetery. По мнению создателей, сервис помог бы тем, чьи близкие не были захоронены, а их прах после кремации был развеян. Однако идея осталась нереализованной.

Надгробиями умерших людей в цифровом мире остаются их соцсети, которые уже начали это понимать и в связи с этим добавляют специальные функции.

Например, Facebook предлагает указать "хранителя" аккаунта, который после смерти пользователя сможет удалить аккаунт или же создать "страницу-мемориал", на которой близкие смогут оставлять комментарии и публиковать фото. Доступа к сообщениям или контенту "хранитель" при этом не имеет.

Подобные механизмы есть у Twitter и Google. Они также позволяют привести в порядок все аккаунты после смерти владельца.

Вопрос этики

Умирая, люди оставляют после себя гигабайты сообщений, постов, фотографий, которые можно превратить в виртуальную копию.

С одной стороны, это может облегчить боль близким и друзьям: человек не исчезнет, у них будет время на то, чтобы смириться с его смертью и отпустить.

С другой стороны, это может не дать двигаться дальше и вынуждать "хранить труп на чердаке".

Здесь каждый решает сам и может указать это в завещании.

В целом создание чат-ботов "по мотивам" умерших вряд ли неэтично.

Технологии не претендуют на копии человеческого мозга или души, это лишь имитация, подобие личности. Тем не менее, это первый шаг к бессмертию, пусть пока только на просторах интернета.