За рік заробітчани переведуть в Україну 12,2 мільярда доларів — прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів в країну від трудових мігрантів: якщо за 2018 рік їх сума оцінена в 11,6 мільярда доларів, то за 2019 рік очікується отримати 12,2 мільярда доларів.

Про це написав глава ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Грошові перекази - все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну. За даними Світового банку, починаючи з 2016 року їх обсяг стійко перевищує 10% ВВП", - зазначив він.

Згідно з попередніми даними НБУ, оприлюдненими наприкінці січня в Платіжному балансі, в минулому році чисті надходження в Україну за статтею оплата праці склали 11,33 млрд доларів, що на 24,3% перевищує показник 2017 року.

Четвертий рік поспіль ростуть грошові перекази з Польщі - від 1,4 млрд доларів до 3,6 млрд доларів, тоді як з Росії вони скоротилися за останні роки з 1,7 млрд доларів до 1,1 млрд доларів.

Збільшилися надходження з США - з 0,5 млрд доларів до 0,8 млрд доларів, і Чеської Республіки - від 0,3 млрд доларів до 0,8 млрд доларів. Йде зростання грошових переказів з Італії, Сполученого Королівства, Німеччини, Кіпру, Ізраїлю та ін. Країн, зазначив Данилишин.

На його думку, перед державою стоїть завдання створювати умови для продуктивного залучення цих коштів в економічний оборот шляхом споживання і інвестицій.

Нагадуємо:

У 2017 році розмір приватних грошових переказів в Україну становив 9,3 млрд доларів.

Через трудову міграцію в Україні може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.

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Економічна правда