Українська компанія відправила перший трамвай в Єгипет

Компанія "Татра-Юг" виконала поставку першого трамвая, виробленого для Єгипту.

Про це повідомляє ЦТС.

Вагон вже прибув до Олександрії, де буде експлуатуватися. В "Татра-Юг" поінформували, що відправка вагона з України відбулася ще в період новорічних свят.

Нагадуємо:

На початку 2017 року "Татра-Юг" виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 зчленованих трамваїв.

Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною.

Вагони для Єгипту - високопідлогові та мають довжину 22 м.

Початково перша поставка планувалася на червень 2018 року. Завод в Дніпрі приступив до виконання замовлення пізно, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.

Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.