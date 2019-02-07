Набув чинності закон про валюту: що зміниться для бізнесу і населення

У четвер, 7 лютого, в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Усі нововведення можна умовно розділити на дві групи: для бізнесу і для населення.

Зокрема, вказані зміни дозволяють бізнесу репатріацію дивідендів в іноземній валюті за 2018 рік та скасовують вимогу щодо попереднього резервування коштів у гривні для подальшої купівлі валюти

Крім того, знижується норма обов'язкового продажу валютних надходжень бізнесом - з 50% до 30%, починаючи з 1 березня.

Законом також надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень не в операційний, а в календарний день.

"Це означає, що онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Національний банк уточнив, що перерахування валюти за кордон юрособами для розміщення на депозитних рахунках (в межах ліміту 2 млн євро на рік) можливо лише за рахунок власної, а не купленої іноземної валюти.

"За пропозиціями банківської спільноти спрощено окремі вимоги щодо здійснення валютного нагляду банками. Зокрема, для зменшення їх операційних та часових витрат скасована вимога щодо складання письмового висновку як за кожною операцією, так і за договором, - повідомляє прес-служба.

Більше детально читайте у матеріалі: Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу

Економічна правда