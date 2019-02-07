Прибуток українських банків досяг історичних максимумів

Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році становив 21,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Як зазначили в НБУ, востаннє банківська система була прибутковою в 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.

"Істотне зростання прибутковості банківської системи в минулому році стало можливим за рахунок зменшення відрахувань до резервів при стабільному зростанні процентних і комісійних доходів. Зокрема, обсяг відрахувань банками в резерви скоротився більш ніж удвічі - з 49,2 млрд грн у 2017 році до 23,7 млрд грн в 2018 році. У той же час чистий процентний і комісійний доходи банківської системи збільшилися в середньому на 38%", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, основним джерелом процентних доходів продовжують бути доходи банків від кредитування юридичних осіб (46% від загального обсягу), вкладень в цінні папери (27%) і кредитування фізичних осіб (26%).

У той же час, посилення ролі комісійних доходів відбулося в умовах розвитку розрахунково-касових та інших супутніх кредитуванню платежів - до 25% в структурі всіх доходів.

"Після збиткових для банківської системи 2014-2017 років, фінансовий результат банків за 2018 рік у 21,7 млрд грн є найбільшим на історичному горизонті. Ми очікуємо, що 2019 рік також стане успішним для банків в частині прибутковості, оскільки обсяги кредитування продовжать рости" , - зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

У прес-службі додали, що минулого року також значно зменшилася кількість і частка збиткових банків. Так, із 77 платоспроможних банків 64 банки були прибутковими і отримали чистий прибуток 34,4 млрд гривень, що перекрило збитки 13 банків на 12,7 млрд гривень.

Крім того, прибуток в 2018 році був сформований, головним чином, групою банків з іноземним капіталом (15 млрд гривень прибутку за рік) і "Приватбанком" (11,7 млрд гривень). Збитковими були банки з державним російським капіталом (11 млрд гривень збитку).

Економічна правда