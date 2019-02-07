Розмитнено 80 тисяч авто: власники "євроблях" заплатили 5 мільярдів

Від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією до бюджету надійшло понад 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 5 млрд гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 6 лютого 2019 року (включно) транспортних засобів становить 80,1 тис. шт. Це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту", - йдеться в повідомленні.

Найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві – майже 13,2 тис. автомобілів, Волинській – 10,2 тис., Чернівецькій – 7,2 тис., Львівській – 6,8 тис. та Закарпатській – 6,8 тис. областях.

Із загальної кількості розмитнених авто майже 68 тис. – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 577,7 млн грн (8 500 грн за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією.

Тільки за 6 лютого громадяни оформили понад 3,8 тис. автомобілів, за які внесено майже 233,5 млн грн платежів.

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

З 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становила 4 мільярди гривень.

Група народних депутатів запропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.

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Економічна правда