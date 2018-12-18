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В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів

Вівторок, 18 грудня 2018, 11:40
 
дмитро ларін

Надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією можуть досягти 5-10 мільярдів гривень.

Про це розповів заступник міністра фінансів Сергій Верланов, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"За нашими даними, на момент прийняття закону в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. Державний бюджет може отримати з них від 5 до 10 мільярдів гривень, але багато що залежить від того, коли саме їх легалізують і чи легалізують взагалі", - сказав Верланов.

За словами чиновника, існує певна межа, коли розмитнення вживаного авто стає економічно недоцільним.

"Як правило, це автомобілі 13-20-річного віку. Якщо власники не захочуть їх розмитнювати, нехай утилізують або вивозять за межі України", - сказав він.

Заступник міністра нагадав, що всі гроші від розмитнення авто на єврономерах підуть в пенсійний фонд.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

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Економічна правда

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Іноземна реєстрація автомобілі Мінфін держбюджет

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