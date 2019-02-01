Власники "євроблях" сплатили за оформлення вже понад 4 мільярди

За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 4,1 мільярда гривень, кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року транспортних засобів складає понад 65 тисяч.

Про це йдеться у повідомленні ДФС.

Найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві – майже 10,8 тис. автомобілів, Волинській – 8,7 тис. та Чернівецькій – понад 6 тис. областях.

Тільки за добу 31 січня громадяни оформили майже 3,4 тис. автомобілів, за які сплачено майже 212 млн грн. платежів.

Із загальної кількості розмитнених авто майже 55 тис. – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 467 млн грн (8500 за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, пільговий період, протягом якого можна сплатити удвічі менший акцизний податок, добігає кінця 22 лютого, а 24 травня спливає так званий перехідний період , протягом якого "бляхарі" можуть вільно пересуватися на єврономерах.

Читайте також: Кінець близько. Як "позбутися" авто на єврономерах