Новини дня: бізнес Гладковського, паливна криза в УЗ та пенсії

Про вирішення проблеми з ФОП. 26 лютого президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрілися з представниками української IT-індустрії в офісі компанії GlobalLogic.

Про звільнення в АМКУ. Світлана Панаіотіді готується звільнити посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Про підвищення пенсій. З 1 березня для понад 10 мільйонів пенсіонерів буде проведено автоматичну індексацію пенсій, підвищення в середньому становитиме 255 гривень.

Про дефіцит пального в УЗ. "Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива у зв'язку з припиненням поставок та критично низькими запасами.

Про нові квартири. За минулий рік в Україні введено в експлуатацію понад 100 тисяч квартир, середній розмір однієї квартири становив 84,2 кв. м.

Про бізнес Гладковського. Відсторонений заступник секретаря РНБО Олег Гладковський передав свій бізнес в управління КУА "Ф'южн капітал партнерз", серед засновників якої є пов’язані з ним фірми.

Про оскарження націоналізації Приватбанку. Колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи.

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Потрапити в скандал через звинувачення у крадіжці 250 млн грн з оборонного сектору? Все можливо, якщо ти бізнес-партнер президента і заступник секретаря РНБО. Як Олег Гладковський пов'язаний з Порошенком та що відомо про його бізнес?

Злочин і кара: як правоохоронці саботують розслідування мільярдних махінацій

За останні п'ять років в країні у стані ліквідації опинилися 88 банків. Значна частина їх майна продана, але для розрахунку з державою та вкладниками цих грошей не вистачить. Чому так трапилося і чи будуть покарані винні?