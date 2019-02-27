Порошенко і Гройсман зустрілися з IT: "Питання щодо ФОП закрито"

26 лютого президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрілися з представниками української IT-індустрії в офісі компанії GlobalLogic.

Про це повідомляє ain.ua.

Темою зустрічі стало обговорення ініціативи Мінсоцполітики щодо ФОП.

Під час майже півторагодинної зустрічі з представниками IT-асоціацій, кластерів і декількох R&D центрів обидва представники влади запевнили, що індустрії нема чого побоюватися.

"Президент чітко відповів у Львові [з приводу цього законопроекту], коли йому задали це питання: "Уряд не приймав, президент не бачив", - зазначив Гройсман.

"Ініціатива міністра [соціальної політики Андрія Реви] пов'язана лише з бажанням обговорити цю ідею. Це питання потрібно впорядкувати, про що ми говорили раніше", - додав прем'єр.

"Але хочу, щоб ви запам'ятали - питання по закону закрито. Ми можемо лише обговорювати, і знайти спільне рішення. І цим рішенням стане не додаткове оподаткування, а те, що допоможе вам зростати далі. Ніхто не хоче бачити, як компанії падають - це суперечить національним інтересам", - заявив Гройсман.

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Нагадуємо:

Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Пропонується доповнити Кодекс законів про працю новою статтею — "Ознаки наявності трудових відносин".

У статті будуть прописані 7 критеріїв, що вказують на трудові відносини між двома особами.

Наявності одночасно будь-яких трьох із вказаних критеріїв буде достатньо, щоб відносини визнали трудовими, а роботодавець заплатив за кожного неоформленого співробітника штраф у 30 мінімальних заробітних плат (понад 125 тисяч грн станом на лютий 2019 року).

IT-індустрія виступає проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів.

Чиновники Мінсоцполітики стверджують: мета Змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів, - легалізація трудових відносин.