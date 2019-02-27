Скільки квартир введено в експлуатацію в 2018 році

За минулий рік в Україні введено в експлуатацію понад 100 тисяч квартир, середній розмір однієї квартири становив 84,2 кв. м.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, інформує сайт уряду.

За його словами, всього за підсумками минулого року в Україні прийнято в експлуатацію 103,141 тисячі нових квартир.

"За минулий рік в Україні було введено в експлуатацію майже 8,7 млн кв. м житла. Це понад 100 тисяч нових квартир" ,– сказав він.

Згідно зі статистичними даними, більше всього квартир було прийнято в експлуатацію у містах - 5,6 млн кв. м (65%), у сільській місцевості – трохи більше 3 млн кв. м житла (35%).

При цьому більшу частину квартир прийнято в експлуатацію у багатоквартирних (51%), дещо менше - в одноквартирних будинках (48,9%) і всього 0,1% – у гуртожитках.

Кількість прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків за минулий рік збільшилась на 15,3%, якщо порівнювати з 2017 роком.

Як нагадав Парцхаладзе, минулоріч була прийнята низка важливих державних будівельних норм. Наприклад, щодо містобудування, проектування шкіл, дитсадків, вулиць і доріг, інклюзивності будівель і споруд, громадських будинків, освітлення. Окрім того, було внесено зміни до чинних будівельних норм щодо житлових будинків, автостоянок, підприємств торгівлі, готелів тощо.

У 2019 році заплановано переглянути ще низку ключових норм щодо проектування житлових і висотних будинків, закладів культури і дозвілля, доріг загального користування тощо.

Нагадаємо:

У 2017 році кількість введених в експлуатацію квартир на одного українця перевищила аналогічний показник в Європейському Союзі.

Відповідний показник, розрахований Нацбанком за підсумками 2017 року, становив 2,9 квартири на тисячу осіб, тоді як в ЄС цей коефіцієнт дорівнює 2,8.

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Економічна правда