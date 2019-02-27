Бізнесом Гладковського управляє пов'язана з ним компанія

Відсторонений заступник секретаря РНБО Олег Гладковський передав свій бізнес в управління КУА "Ф'южн капітал партнерз", серед засновників якої є пов’язані з ним фірми.

Про це йдеться у статті на ЕП - Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Як наголошується, Гладковський має закритий недиверсифікований інвестиційний фонд "Сова", який управляє його бізнесом.

Фонд володіє акціями низки товариств, які займаються продажем авто, наданням інформаційних послуг, орендою та управлінням майна.

Оформлення структури "Сови" за методом закритого недиверсифікованого корпоративного інвестфонду може мати на меті оптимізацію податкового навантаження.

Президент Петро Порошенко має фонд "Прайм ессетс кепітал", а однокурсник Гладковского Ігор Кононенко - фонд "ВІК".

За публічною інформацією, усі три на сьогодні перебувають в управлінні КУА "Ф'южн капітал партнерз". Остання серед засновників має дві приватні фірми - ТОВ "Оушн Інвест" та ТОВ "Тенісна група "Смеш".

Цікаво, що кінцевим бенефіціаром "Оушн Інвест" є Гладковський, а "Тенісну групу "Смеш" заснувала Міжнародна тенісна академія, кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Кононенко.

Таким чином, можна дійти висновків, що активи президента та його бізнес-партнерів знаходяться в управлінні компанії, чиє коріння веде до них же самих.

На журналістський запит в НАЗК повідомили, що не володіють інформацією про те, кому Гладковський передав в управління компанію "Оушн Інвест".

Детальніше читайте у статті: Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Нагадаємо, за інформацією журналістів "Bihus.info", син Гладковського, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

Економічна правда