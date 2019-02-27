Коломойський і Боголюбов оскаржили у суді націоналізацію "Приватбанку"

Колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи.

Про це з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень доповідає ZN.UA.

Зокрема, позивачі звернулися до Господарського суду Києва відносно визнання націоналізації банківської установи - недійсною. У своєму позові вони просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товариства "Приватбанк" в частинах, що стосуються прав та інтересів позивачів.

"При цьому зазначеного договору для належного дослідження і встановлення зазначених в позові обставин позивачі до матеріалів позовної заяви не додали", - йдеться у постанові суду.

Щоб зібрати потрібні докази, позивачам дали 10 днів. Поки ж судді залишили позовну заяву без руху.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року у Високому суді Лондона було винесено офіційне рішення у справі за позовом "Приватбанку" до його екс-власників. Тоді судді дозволили банку оскаржити рішення суду першої інстанції в питанні юрисдикції.

Суд визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайському дій, але дійшов висновку, що не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

У грудні 2016 року "Приватбанк" перейшов у держвласність.

У червні 2017 року Кабмін докапіталізувати банк на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Нагадаємо, що раніше Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до "Приватбанку".

Як повідомлялося, Коломойський в кінці 2017 року подав позов до Печерського райсуду Києва до "Приватбанку", НБУ і других відповідачів. Він зажадав визнати недостовірною і такою, що принижує його честь, гідність і ділову репутацію заяву екс-глави фінустанови Олександра Шлапака. Останній на прес-конференції заявив, що "всі 36 кредитів були підписані колишнім главою правління (на той момент Олександр Дубілет - ред.) із перевищенням повноважень".

Мова йде про кредити 36 компаніям на 133 мільярда гривень, виданих у жовтні-листопаді 2016 року. За рахунок цих коштів були погашені кредити 193 інших позичальників "Приватбанку".