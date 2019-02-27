"Укрзалізниця" ввела обмеження через критичний брак дизпалива

"Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива у зв'язку з припиненням поставок та критично низькими запасами.

Про це свідчить копія телеграми від 22 лютого за підписом члена правління УЗ Іренеуша Василевського, яка є в розпорядженні enkorr.

"У зв'язку з тимчасовим припиненням централізованого постачання ДП на регіональні філії зобов'язую терміново вжити заходів щодо економії витрат пального", - випливає з телеграми.

Регіональним підрозділам доручено максимально скоротити парк тепловозів, задіяних в маневровій роботі і оптимізувати пропуск вантажних поїздів по електрифікованих ділянках.

Також припинена видача ДП для виконання робіт з модернізації, ремонту колії та інших робіт, пов'язаних з обслуговуванням інфраструктури, за винятком аварійних ситуацій. Також до відновлення постачань пального зупинено виконання всіх робіт по модернізації і ремонту інфраструктури, які потребують витрат ДП.

У локомотивних і мотовагонних депо доручено злити дизельне паливо з тепловозів, відставлених в резерв.

У свою чергу регіональні підрозділи повідомляють про критично низькі запаси ДП. Зокрема, "Південна залізниця" повідомила, що станом на 22 лютого залишок ДП залишався на один день роботи. "Південно-Західна залізниця" тоді ж повідомила про 181 т запасу, також достатнього для одного дня, аналогічна ситуація і на "Одеської залізниці". "Придніпровська залізниця" повідомила про запас в 310,3 т (три дні), "Львівська залізниця" - про запас на два дні роботи.

Як повідомлялося раніше, через відсутність достатнього запасу ДП, прогнозованого графіка відвантаження і об'єктивного розрахунку очікуваної вартості палива, "Укрзалізниця" в другій половині 2018 року і на початку 2019 р стикається з проблемами зі своєчасною закупівлею пального.

12 грудня "Укрзалізниця" закупила пальне за завищеними цінами.

Останній тендер був оголошений 22 грудня 2018 року, але до цих пір закупівля по ньому не здійснена через відсутність інтересу у постачальників. В результаті для забезпечення роботи залізниці на І квартал 2019 р УЗ пролонгувала старі договори на 53 тис. т.

Напередодні прес-служба УЗ розповсюдила повідомлення про можливі плани самостійно закуповувати ДП у зарубіжних виробників.