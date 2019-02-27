Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Потрапити в скандал через звинувачення у крадіжці 250 млн грн з оборонного сектору? Все можливо, якщо ти бізнес-партнер президента і заступник секретаря РНБО. Як Олег Гладковський пов'язаний з Порошенком та що відомо про його бізнес?

Ранок 25 лютого президент Петро Порошенко почав з неанонсованої наради за участі представників уряду.

Перебуваючи в гарному гуморі він анонсував одноразову доплату до пенсії в 2400 гривень, яка мала б позитивно вплинути на його рейтинг і дозволити ще більше відірватися від Юлії Тимошенко та трохи наздогнати Володимира Зеленського.

Тоді президент ще не здогадувався, що ввечері того ж дня станеться подія, яка повністю перекриє ефект від компенсації пенсіонерам.

Мова йде про розслідування журналістів програми "Наші гроші" про масштабні розкрадання в оборонному комплексі за участі оточення Порошенка.

Організатором оборудки начебто став син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Йдеться про розкрадання щонайменше 250 мільйонів гривень, "зароблених" на схемі через три "прокладки".

Сам Гладковський вже попросив призупинити його повноваження та закликав правоохоронні органи перевірити оприлюднені у розслідуванні дані. Порошенко такі дії свого бізнес-партнера підтримав, а НАБУ вже почало перевірку.

Яке відношення Гладковський має до Порошенка та що відомо про його бізнес – у матеріалі ЕП.

"Богдани" для армії та російські двигуни

Олег Свинарчук, який у 2014-му змінив прізвище на Гладковський, є давнім бізнес-партнером Порошенка та інститутським товаришем нардепа від БПП Ігоря Кононенка. Донедавна він був малознайомий широкому загалу, оскільки в згаданій трійці завжди перебував у ролі молодшого партнера.

У бізнес-середовищі Гладковський в першу чергу асоціюється з автомобільною корпорацією "Богдан", яку офіційно придбав у діючого президента в 2009 році.

Цей завод виготовляє транспортні засоби, які нерідко закуповує держава за бюджетні гроші. Час від часу корпорація стає об’єктом журналістських розслідувань.

Рік тому "Богдан" виграла тендер на поставку столиці 80 тролейбусів, які комплектували двигунами російського підприємства. Після оприлюднення інформації підприємство заявило про перехід із російських двигунів на українські.

Інший епізод – постачання скандальних санітарних машин "Богдан 2251" для української армії. У січні минулого року стало відомо, що з 50 доставлених на фронт авто 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. До речі, ремонт проводився за державні кошти.

Про інцидент написала американська газета The New York Times. Стаття "В Україні корупція зараз підриває військо" починається саме з історії про закупівлю Міноборони "Богданів".

Утім, все це не завадило Міністерству оборони вже на початку 2019 року укласти новий масштабний контракт з підприємством Гладковського.

Тільки за 2016-2017 роки Автоскладальний завод №1 компанії "Богдан Моторс" бізнес-партнера Порошенка уклав контрактів на тендерах майже на мільярд гривень.

Раніше Гладковський говорив, що не планує продавати свою частину акцій в корпорації "Богдан". Конфлікту інтересів бізнесмена і державного чиновника він не бачить, оскільки після призначення на держслужбу "вийшов з усіх органів управління корпорації".

Служили три товариші

Крім корпорації "Богдан" Гладковському належить закритий недиверсифікований інвестиційний фонд "Сова".

Фонд володіє акціями низки товариств, які займаються продажем авто, наданням інформаційних послуг, орендою та управлінням майна.

Серед цих пакетів акцій є і акції "Міжнародного інвестиційного банку", 60% яких належить Порошенку, майже 15% Кононенку і трохи більше 8% - Гладковському.

Також "Сова" володіє часткою "Спортивно-оздоровчого комплексу "Монітор", більш відомого як елітний фітнес-клуб "5-й елемент".

Його заснували коштом фондів президента та його соратників. Розподіл акцій фітнес-клубу виглядає так: у Порошенка – 55% акцій, у Кононенка – 35%, у Гладковського – 10%.

Свої 10% відсторонений заступник секретаря РНБО має у страховій компанії "Країна". У Порошенка – 50%, у Кононенка – 24%.

На думку юристів, оформлення структури "Сови" за методом закритого недиверсифікованого корпоративного інвестфонду може мати на меті оптимізацію податкового навантаження.

"Особливість у податкових пільгах, коли прибутки від інвестицій – знов інвестуються", - пояснював "Схемам" юрист Богдан Боровик.

"Купив за 100, продав за 200, 100 різниці не оподатковуються, якщо ти її знов інвестуєш. Саме тому у нас дуже часто багаті люди використовують інвестиційні фонди для зберігання активів", – говорив юрист.

Утім, окрім вже згаданих фірм, Гладковський прямо або через пов’язані компанії володіє частками ще в декількох товариствах, які також займаються орендою, управлінням нерухомості та продажем авто.

Сліпий траст по-українськи

Напередодні свого обрання президентом Порошенко активно позиціонував себе як некласичного олігарха. Він запевняв, що позбудеться всього бізнесу, крім "5 каналу", та займатиметься лише державними справами.

Подібні заяви допомогли йому здобути електоральну прихильність виборців, які очікували від глави держави справжнього відділення бізнесу від влади.

У підсумку президент передав в сліпий траст тільки свій найдорожчий актив – компанію "Рошен". Однак крім кондитерського сектору, інтереси Порошенка присутні у фінансовій галузі, агробізнесі та медіа.

Ці активи загорнуті у такий собі внутрішній офшор - недиверсифікований корпоративний фонд "Прайм ессетс кепітал".

За аналогією з президентом Кононенко та Гладковський мають свої подібні фонди - "ВІК" та "Сова".

За публічною інформацією усі три на сьогодні перебувають в управлінні КУА "Ф'южн капітал партнерз". Остання серед засновників має дві приватні фірми - ТОВ "Оушн Інвест" та ТОВ "Тенісна група "Смеш".

Цікаво, що кінцевим бенефіціаром "Оушн Інвест" є Гладковський, а "Тенісну групу "Смеш" заснувала Міжнародна тенісна академія, кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Кононенко.

Таким чином, можна дійти висновків, що активи президента та його бізнес-партнерів знаходяться в управлінні компанії, чиє коріння веде до них же самих.

На журналістський запит в НАЗК повідомили, що не володіють інформацією про те, кому Гладковський передав в управління компанію "Оушн Інвест".