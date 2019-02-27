Одна з керівників АМКУ може бути звільнена через ДТЕК. У Ахметова спростовують

Світлана Панаіотіді

Світлана Панаіотіді готується звільнити посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє джерело ЕП.

За його даними, звільнення Панаіотіді планується оформити як її особисту ініціативу (заявою за власним бажанням), але справжньою причиною рішення, що готується, є її конфлікт з главою комітету Юрієм Терентьєвим через рішення по групі ДТЕК.

"Панаіотіді єдина, хто не підтримав закриття справи в АМКУ про зловживання становищем ДТЕК на ринку. Її звільнення, що готується, - крок у відповідь", - каже джерело ЕП.

У розмові з ЕП Панаіотіді відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про своє можливе звільнення.

В АМКУ Світлана Панаіотіді відповідає за фармацевтичні ринки і входить в колегію з оскарження порушень в державних закупівлях, яка складається з трьох держуповноважених.

Комітет є колегіальним органом, який приймає рішення більшістю голосів.

У випадку з розслідуванням проти ДТЕК голоси розподілилися так: чотири (Юрій Терентьєв, Марія Нижник, Валерій Полюхович, Анна Артеменко виступили за закриття справи), один (Світлана Панаіотіді) - проти.

У ДТЕК спростовують свою причетність до можливого звільнення Панаіотіді.

"Компанія працює винятково в правовому полі. Будь-які заяви про будь-яке відношення компанії до рішень державних органів або їх представників не відповідають дійсності. Компанія розглядає подібні анонімні або бездоказові заяви як шкоду діловій репутації і залишає за собою право захищати свої інтереси будь-якими способами, передбаченими законом", - йдеться у відповіді групи.

Нагадуємо:

28 грудня 2018 року АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.

Дмитро Рясний, ЕП