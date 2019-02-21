Що робити з нерозмитненою "євробляхою"

дмитро ларін

Власники автомобілів на єврономерах, які не оформлять українську реєстрацію до 24 травня 2019 року, повинні будуть або вивезти їх з України, або продати на запчастини.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, йдеться у статті на Економічній правді.

Левова частка власників "євроблях" з різних причин не зможе розмитнити свої авто.

"Щодо тих, хто не скористається правом розмитнення, то ми бачимо дві опції – це вивезення авто за межі України та продаж на запчастини", - сказав Верланов.

Раніше ЕП описувала 5 можливих варіантів майбутнього "євроблях", серед яких були і вказані заступником міністра.

При цьому Верланов наголошує, що митниці спроможні обслужити всі авто на іноземній реєстрації, які залишаються в Україні.

"В подальшому ми не прогнозуємо великої кількості розмитнення "євроблях". Щодо ввезення додаткових авто – вони будуть і ринок сам відрегулює, скільки таких транспортних засобів потрібно", - заявляє в.о. заступника голови ДФС.

На його думку, протягом пільгового періоду не розмитнились тільки дуже старі авто, тому що робити це було економічно недоцільно.

"Щоб не порушувати режим, люди просто залишили їх за межами країни. Частину машин віддадуть на розбирання. Ажіотажу щодо розмитнення не прогнозуємо. Зараз буде маленький провал, а потім все стабілізується до певного потоку, якого потребуватиме ринок", - підсумував він.

Детальніше читайте у статті: Кінець пільгового періоду розмитнення "євроблях". Що далі

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

У лютому Кабінет міністрів вирішив прискорити процедуру митного оформлення автомобілів на європейських номерах, тимчасово скасувавши обов'язкову екологічну сертифікацію таких авто.

З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

Група народних депутатів пропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.

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Економічна правда