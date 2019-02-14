Надходження від "євроблях" вже перевершили очікування уряду

Власники авто на європейській реєстрації вже сплатили за розмитнення своїх транспортних засобів 10,1 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"З 25 листопада 2018 року по 13 лютого 2019 року було здійснено митне оформлення майже 161 тис. таких автівок", - йдеться у повідомленні.

"Враховуючи спливаючий 22 лютого термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, кількість оформлених авто стрімко зросла з кінця січня. Так, найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого – майже 8 тис", - повідомляє прес-служба.

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25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

З 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становила 4 мільярди гривень.

Група народних депутатів запропонувала збільшити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до 23 травня 2019 року.

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Економічна правда