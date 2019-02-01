Новини дня: про багатіючого Ахметова та пасажирські перевезення на гелікоптерах

Про штраф банку Тігіпка. НБУ наклав штраф на Універсал Банк в розмірі 14,38 мільйона гривень за фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання. У банку кажуть, що це було в період володіння колишніх акціонерів і менеджменту.

Про багатіючого Ахметова. З початку року статки бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.

Про неефективну державу. Державні сільгосппідприємства генерують менше доданої вартості, чистого прибутку та виручки в порівнянні з приватними.

Про пасажирські перевезення на гелікоптерах. В Одеській області планують налагодити пасажирські перевезення на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.

Про Нафтогаз. Лондонський міжнародний арбітражний суд наказав НАК "Нафтогаз України" виплатити кіпрським акціонерам "Укрнафти" Ігоря Коломойського близько 97 млн ​​грн.

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