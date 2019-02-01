Як почати продавати на eBay і виводити гроші через PayPal

1,1 мільярда одиниць товарів на 88 мільярдів доларів і 177 мільйонів активних покупців — найбільший у світі інтернет-аукціон eBay ось уже понад 20 років недоступний більшості українських інтернет-торговців.

Причина в тому, що платіжна система PayPal, яка працює у зв'язці з eBay, не дозволяє жителям України приймати платежі за товари.

Тимчасом інтернет-комерція в Україні росте, як на дріжджах. Обороти українського інтернет-бізнесу збільшуються на сотні мільйонів доларів в рік, а сайти зі сфери інтернет-продажів не залишають десятку найбільш відвідуваних сайтів країни.

Все більше українців воліють продавати і купувати через інтернет. На цьому тлі "залізна завіса" між Україною і світовим інтернет-ринком працює проти країни.

З огляду на підвищений інтерес до інтернет-торгівлі, на переваги продажу товарів за кордон і на загороджувальну політику Нацбанку щодо іноземних платіжних систем, ЕП підготувала статтю про те, як торгувати на eBay з України і приймати платежі за товар за допомогою PayPal.

*Стаття ґрунтується в тому числі на досвіді автора. Усі посилання на інтернет-сервіси не є рекламою. Вони обрані автором ситуативно і не є вичерпними.

Чому eBay приваблює інтернет-торговців

Сайт eBay створив американець П'єр Омідьяр у 1995 році в Сан-Хосе, Каліфорнія. За 23 роки сайт перетворився на публічну фірму з капіталізацією 30 млрд дол, річним доходом 10 млрд дол, ростом на 7% на рік, штатом 14,1 тис співробітників.

eBay дозволяє майже будь-якому жителю планети продавати товари по всьому світу. Торгувати на інтернет-аукціоні відносно нескладно і недорого. Ризики шахрайства з боку покупця і продавця зведені до мінімуму завдяки ефективній системі рейтингів і продуманим політикам аукціону та платіжної системи PayPal.

Інтернет-аукціон eBay — друга у світі за відвідуваністю після Amazon торгова площадка. Це 26-й сайт у світі за відвідуваністю і дев'ятий — за відвідуваністю у США. 63% трафіку приходить із США. Щодня eBay відвідують 360 млн разів, тут зосереджено 177 млн активних покупців. Найпопулярніша валюта — долар.

На eBay можна продати все, крім заборонених товарів, питання тільки в ціні і терміні пошуку покупця. Потенціал для масштабування бізнесу величезний.

Що продавати на eBay — "розминка"

На питання, що саме продавати на eBay, простої відповіді нема. Відповідь може закінчуватися як банальною фразою "все, що завгодно", так і може завести в нетрі модерних стратегій підбору ключових слів з рядка пошуку аукціону, вивчення трендів або аналізу асортименту успішних продавців, в тому числі з України.

Щоб почати продавати на eBay, потрібно зареєструватися. Це так само просто, як зареєструвати електронну пошту. Ще потрібно зареєструвати доларову банківську картку для оплати послуг аукціону. Для цього підійде віртуальна доларова картка банку. На неї потрібно покласти близько 1,5 дол. Для авторизації картки аукціон спише 1 дол, але через кілька днів поверне.

Недосвідченому торговцю ліпше починати продажі на eBay з непотрібних речей. У міру їх виставлення на торги торговець буде звикати до інтерфейсу аукціону, структури і параметрів опису лота, принципів формування ціни на товар і комісії майданчика. Так прийде розуміння співвідношення попиту і пропозиції в ніші.

Наприклад, першим проданим на аукціоні товаром автора стала колекція вкладишів від жуйки Turbo. Майже повна колекція була зібрана ще в дитинстві, але з того часу марно припадала пилом на полиці.

Частина проданих вкладишів від жуйки Turbo Фото автора

В ході торгів вартість колекції зросла із стартових 9,95 дол до 26,02 дол. Товар був відправлений поштою покупцеві з Естонії Фото автора

Автору вдалося продати 24 предмети, включаючи марки "Укрпошти", набір монет від 1 копійки до 1 гривні, кулькові ручки, писанку, електронну фоторамку, венеціанські маски (продані з великою націнкою), комп'ютерну плату. Покупці були із США, Австралії, Росії, Іспанії, Естонії, Канади, Бразилії.

Що продавати на eBay — "мікробізнес"

Після "розминки" можна починати думати про пошук популярної і більш-менш вільної ніші. Щоб її знайти, потрібно вивчити асортимент товарних категорій, які можна потенційно заповнити своїм товаром. Там же можна знайти торговців з України і подивитися, чим вони торгують і наскільки прибуткова їх торгівля.

Наприклад, свого часу автор знайшов торговця із Західної України, який досить успішно торгував писанками. Деякі лоти продавалися по 30-50-80 дол і навіть по 120 дол, а місячний оборот обчислювався сотнями доларів.

Ось приклад випадково знайденого торговця з України з ніком migrace. Він торгує на eBay з 2003 року. Його оборот за місяць — 970 дол. Зараз у нього майже 1 200 лотів. В асортименті — марки, шпильки, значки, медалі, форма, листівки, книги.

Аукціон дає докладні відомості про бізнес-успіхи торговця. У розділі "Відгуки" (Feedback profile) можна побачити, коли який товар за скільки і кому був проданий. Продажі можна відсортувати за місяць, півроку і рік.

Продавець з України ukrainianfamilyshop торгує на аукціоні з 2008 року. У нього в продажу понад 500 лотів: ігри, одяг, книги, футболки, марки.

За спостереженням автора, на аукціоні завжди хороший попит на якісні, унікальні товари ручної роботи, речі з радянського минулого. Особливо великим попитом користуються антикварні предмети, речі, що пройшли Другу світову війну.

Популярні філателія і нумізматика. Це ніші з великими грошима та потенціалом, але щоб вести в них успішний бізнес, потрібно мати відповідні знання та досвід.

Лоти на eBay торговця з України з псевдонімом Pysanochka Фото автора

Перед вибором ніші варто прочитати список товарів, заборонених до пересилання "Укрпоштою", і політику eBay щодо продажу товарів

Як продавати на eBay

eBay дозволяє безкоштовно опублікувати 50 оголошень на місяць. Для початку роботи цього цілком достатньо. Публікація трьох-чотирьох десятків різних лотів в одній товарній категорії підвищить шанси на продаж.

Якщо лоти більш-менш ліквідні, потенційний покупець з великою ймовірністю через лот зайде на профіль продавця й обере найбільш відповідний лот з асортименту 30-40 схожих.

Кожен лот — окрема сторінка. Чим їх більше, тим більше потенційних покупців, тим вищий шанс на продаж. Велике значення має написання заголовка лота: він повинен містити ключові слова і фрази, за якими покупці шукають саме цей товар.

Також важливі якісні авторські фотографії товару з різних боків. Крім того, слід детально і чесно описати технічні характеристики товару та його стан. Це знизить ризик отримати негативний відгук.

Якщо перетворювати торгівлю на eBay на бізнес, то 50 оголошень на місяць — це мало. При цьому за публікацію кожного оголошення понад ліміт потрібно платити 0,35 дол. Досвідчені торговці відкривають свої "магазини" — Store.

Для магазину eBay пропонує п'ять тарифних планів: "Початковий" — 5-8 дол на місяць, "Основний" — 22-28 дол на місяць, "Преміум" — 60-75 дол на місяць, "Якірний" — 300-350 дол на місяць, "Підприємство" — 3 тис дол на рік.

Чим дорожчий план, тим більше безкоштовних публікацій він включає. Торговці з України найчастіше використовують два з них: "Основний" та "Преміум".

Крім плати за виставляння лота, аукціон бере комісію з кожного проданого лота. Її розмір — від 2% до 12%, але комісія у більшості категорій лотів становить 10%. При цьому протягом місяця аукціон бере собі в сумі не більше 750 дол комісії.

Для тих, хто торгує через магазин "Основний" і вище, комісія на більшість товарів становить 4-9,15%, в сумі — не більше 250 дол на місяць. Всі комісійні аукціон знімає раз на місяць з рахунку PayPal або банківської карти продавця.

Наріжний принцип успішної торгівлі на eBay — правильний і точний розрахунок комісій аукціону, платіжних систем, посередників і плати за доставку. У продавця багато витрат, конкуренція на аукціоні висока, тож розрахунок конкурентної ціни лота і вартості його доставки — це ключовий момент торгівлі.

Після втрати кількох десятків доларів через формування ціни лота і вартості доставки "на око" автор створив в Excel калькулятори ціни лота з урахуванням всіх комісій та вартості доставки і купив ваги для вимірювання маси лота в упаковці.

Калькулятор вартості доставки Фото автора

Як отримати гроші за товар

Як говорилося вище, платіжна система PayPal, яка працює у зв'язці з eBay, не дозволяє жителям України приймати платежі за товари. Це головна перешкода для українців, охочих торгувати з усім світом.

PayPal не включає для жителів України функцію прийому платежів, бо НБУ відмовляється спростити правила реєстрації іноземних платіжних систем і привести до стандартів 21 століття правила валютного регулювання. Через це українці на eBay дискриміновані і набагато менш конкурентоспроможні.

У кращому випадку торговці змушені платити комісії за переказ коштів з польських, чеських, балтійських банків, де відкриті особисті рахунки для PayPal, на рахунки українських банків. У гіршому випадку — змушені платити комісії посередникам.

Є кілька способів отримувати гроші за продані товари на рахунок PayPal.

Перший спосіб — відкрити рахунок у банку Польщі, Чехії, країнах Балтії або будь-якій іншій країні світу, громадяни якої можуть приймати платежі на рахунок PayPal, і на цей рахунок зареєструвати PayPal-акаунт.

Недоліки способу: для відкриття рахунку потрібно особиста присутність, і банк щомісячно зніматиме плату за обслуговування. Після реєстрації PayPal-акаунту від банківських послуг можна відмовитися, але тоді виводити кошти з PayPal-акаунту потрібно буде за допомогою інтернет-посередників.

Ще один недолік — на таких PayPal-акаунтах діє обмеження щодо максимального обороту: не більше 2 900 дол на рік. Якщо більше — акаунт блокують і вимагають копію паспорта або прав водія країни, на яку зареєстрований акаунт, копію рахунків з місця проживання.

Повідомлення PayPal про оплату за проданий лот Ілюстрація автора

Другий спосіб — через інтернет стати електронним громадянином Естонії, відкрити в цій країні фірму, рахунок на неї в банку Естонії і на цей рахунок зареєструвати PayPal-акаунт. Однак тут теж є недоліки.

Це дорого: електронне громадянство, реєстрація фірми і банківського рахунку коштує кілька сотень євро, не рахуючи витрат на поїздку в Київ у посольство Естонії для верифікації особи. Це довго: процедура триває близько місяця. До того ж, виникають витрати на підтвердження адреси.

Третій спосіб — користуватися рахунком PayPal посередників: seller-online.com чи ppchange.com.ua.

Недоліки способу — високі ризики і високі комісії.

Початківцям, які не часто подорожують за кордон, найкраще підійде найпростіший третій спосіб.

Він дозволить "помацати" принцип роботи і математику торгівлі.

Перший спосіб підійде тим, хто часто буває в прикордонних країнах і хоче на рівних конкурувати на аукціоні.

Другий спосіб підійде успішним торговцям.

Громадяни Молдови, Грузії та Казахстану можуть приймати платежі на PayPal, тому з проданого товару вони платять аукціону 10% комісії від його вартості, а платіжній системі PayPal — 3,4% плюс 0,3 дол, разом — 13,4%.

Українці ж не можуть приймати платежі на PayPal, тому з кожного проданого товару вони платять аукціону 10% комісії від вартості товару, 3,4% плюс 0,3 дол — платіжній системі PayPal і 9% посереднику. Разом — 22,4%.

Як відправляти товар

Відправка товару — окрема невелика глава бізнесу на eBay.

По-перше, у торговця повинні бути ваги, щоб він міг вдома точно порахувати вартість пересилання лота з урахуванням його ваги і ваги пакувального матеріалу.

По-друге, продавець зобов'язаний добре розбиратися в типах міжнародних відправлень, знати список заборонених до пересилання предметів, завжди мати під рукою калькулятор для підрахунку вартості доставки.

По-третє, якщо мова йде про продаж десятків лотів на місяць, торговець повинен враховувати в ціні лота вартість пакувальних матеріалів.

Скільки можна заробити на eBay

Інтернет-аукціон eBay — привабливий майданчик для заробітку. Там багато забезпечених покупців з усього світу. Приклади торговців з України свідчать, що на місяць оборот товарів може перевищити 1 тис дол.

У той же час на eBay висока конкуренція. Покупці там не смітять грошима, вони хочуть заощадити або придбати унікальну річ. Щоб домогтися фінансового успіху, торговець повинен рахувати витрати, знаходити нові або не дуже конкурентні ніші.

Торговець з України повинен бути ще більш спритним і конкурентоспроможним порівняно з торговцями з розвинених країн, бо українець мусить компенсувати вищі витрати, пов'язані з прийомом платежів на рахунок PayPal. Однак, як показує приклад тисяч успішних торговців з України, нема нічого неможливого.