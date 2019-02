"Нафтогаз" зобов'язаний виплатити Коломойському 100 мільйонів — суд

У кінці минулого року Лондонський міжнародний арбітражний суд виніс так зване "друге проміжне рішення" у справі між НАК "Нафтогаз України" і кіпрськими акціонерами ПАТ "Укрнафта" Ігоря Коломойського (Littop Enterprises Ltd, Bridgemont Ventures Ltd, Bordo Managament Ltd, Balliotti Enterprises Ltd і Renalda Investments Ltd).

Відповідно до нього, "Нафтогазу" належить виплатити "кіпріотам" 2,712 млн фунтів стерлінгів (за поточним курсом - 97 млн ​​грн.) "як компенсацію".

Навесні минулого року Лондонським міжнародним судом було прийнято так зване "перше проміжне рішення". Ним було частково скасовано акціонерну угоду, підписану в 2010 році "Нафтогазом" і кіпрськими компаніями.

Зокрема, було скасовано статтю 9 угоди в частині, що стосується обрання голови правління "Укрнафти" із запропонованих міноритаріями (компаніями Коломойського) кандидатів.

Також Лондонський суд скасував положення, яке передбачало за міноритарними акціонерами "Укрнафти" право на призначення 5 з 11 членів наглядової ради компанії (при кворумі в 8 членів НР).

Відповідно до "другого проміжного рішення", крім виплат кіпрським компаніям, "Нафтогаз" зобов'язаний також сплатити арбітражні витрати у розмірі 350 тис фунтів (12 млн грн).

"Якщо будь-яка частина з цієї суми була раніше оплачена позивачами (компаніями Коломойського - ЕП), "Нафтогаз" зобов'язаний негайно сплатити цю суму позивачам", - йдеться у рішенні суду.

За даними ЕП, з моменту винесення "другого проміжного рішення" "Нафтогаз" розглядав можливість його оскарження, але юридичних підстав для цього знайдено не було.

Відповідно до рішення англійського суду, відсотки і суми, які повинні бути сплачені "Нафтогазом" на підставі "другого рішення" (нараховуються за ставкою 2% + Libor) додаються кожні три місяці починаючи з моменту першого рішення Лондонського суду - квітня 2018 року.

Як повідомляла ЕП, влітку 2015 р міноритарні акціонери "Укрнафти" подали позов до Лондонського суду з вимогою зобов'язати "Нафтогаз України" дотримуватися умов підписаної між ними акціонерної угоди.

Головною з умов цієї угоди було те, що глава правління "Укрнафти" повинен обиратися з числа кандидатур, запропонованих міноритаріями.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 статутного фонду "Укрнафти".

Littop Enterprises Ltd, Bridgemont Ventures Ltd, Bordo Managament Ltd, Balliotti Enterprises Ltd і Renalda Investments Ltd - разом володіють 42% акцій ПАТ.

Раніше повідомлялося, що за підсумками розгляду спору щодо акціонерної угоди в кінці 2018 року "Нафтогаз" і міноритарії "Укрнафти" розпочали новий процес в Лондонськомусуді, в якому вимагають один з одного відшкодування збитків. Розмір вимог поки невідомий.

Дмитро Рясний