Банк Тігіпка відреагував на багатомільйонний штраф НБУ

"Універсал Банк" пояснює застосування до нього штрафних санкцій Національного банку діяльністю фінустанови в період володіння колишніх акціонерів і менеджменту.

Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.

Банк підтвердив, що оштрафований за підсумками перевірки за періоди з липня 2015 року по квітень 2018 року на суму 0,46% від статутного капіталу.

"Штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 роках - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту", - йдеться в повідомленні.

У банку підкреслили, що після покупки "Універсал Банку" в грудні 2016 року фінансово-промисловою групою "ТАС" були негайно вжиті заходи щодо зміни та посилення процесів встановлення ділових відносин з клієнтами.

"У першому кварталі 2017 року були виявлені і припинені відносини з клієнтами, чия репутація не відповідала політиці банку", - стверджують у фінустанові, зазначаючи, що ці заходи були позитивно оцінені і враховані Нацбанком в звіті за підсумками перевірки.

Також повідомляється, що за період правління нового керівництва банку перевірка НБУ порушень не встановила, і "Універсал Банк" працює в штатному режимі.

Нагадуємо:

Національний банк наклав штраф на Універсал Банк в розмірі 14,38 мільйона гривень за вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму близько 2,8 мільярда гривень.

За даними НБУ, штрафник проводив клієнтам фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн.

При цьому основний обсяг зазначених операцій припадав на період з червня 2016 року по травень 2017 року.

Універсал Банк входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка, яка була заснована в 1998 році і має активи в фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних проектах.

Нацбанк в лютому 2018 року оштрафував ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Крім цього, регулятор прийняв рішення про невідповідність глави правління ТАСкомбанку Катерини Мелеш і відповідальної за фінансовий моніторинг Марини Сокової вимогам законодавства.

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 грудня 2018 року за розміром загальних активів Універсал Банк обймав 23-е місце (7,649 млрд грн) серед 77 банків, що діяли в Україні.

Економічна правда