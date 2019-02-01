В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на гелікоптерах
В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту "Повітряний експрес", який передбачає налагодження пасажирських перевезень на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.
Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.
Меморандум про співпрацю був підписаний між Одеською держадміністрацією і Міжнародною транспортною сервісною групою ТВС.
"Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або грунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря - все це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції в регіон і нові робочі місця, тому ми підтримали перспективу реалізації такого проекту", - підкреслила заступник голови Одеської обласної держадміністрації Світлана Шаталова.
Меморандум передбачає, що до реалізації проекту приєднаються Міжнародна транспортна сервісна група спільно з американською корпорацією Trans World Service і корпорацією Exim.
На першому етапі вони планують побудувати і обладнати в Україні 9 вертолітних портів. Саме стільки українських міст пропонується об'єднати завдяки регулярним вертолітним перевезенням "Повітряний експрес".
Дорога до Кароліно-Бугаза з Києва займе дві години, з Вінниці - 1 година 25 хвилин, з Черкас - півтори години.
За задумом інвесторів, перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II і Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.
Економічна правда
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