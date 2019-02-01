В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на гелікоптерах

В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту "Повітряний експрес", який передбачає налагодження пасажирських перевезень на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

Меморандум про співпрацю був підписаний між Одеською держадміністрацією і Міжнародною транспортною сервісною групою ТВС.

"Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або грунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря - все це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції в регіон і нові робочі місця, тому ми підтримали перспективу реалізації такого проекту", - підкреслила заступник голови Одеської обласної держадміністрації Світлана Шаталова.

Меморандум передбачає, що до реалізації проекту приєднаються Міжнародна транспортна сервісна група спільно з американською корпорацією Trans World Service і корпорацією Exim.

На першому етапі вони планують побудувати і обладнати в Україні 9 вертолітних портів. Саме стільки українських міст пропонується об'єднати завдяки регулярним вертолітним перевезенням "Повітряний експрес".

Дорога до Кароліно-Бугаза з Києва займе дві години, з Вінниці - 1 година 25 хвилин, з Черкас - півтори години.

За задумом інвесторів, перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II і Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.

Економічна правда