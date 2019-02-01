Всі розділи
Укр / Рус

В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на гелікоптерах

П'ятниця, 1 лютого 2019, 16:20
 

В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту "Повітряний експрес", який передбачає налагодження пасажирських перевезень на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

Меморандум про співпрацю був підписаний між Одеською держадміністрацією і Міжнародною транспортною сервісною групою ТВС.

"Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або грунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря - все це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції в регіон і нові робочі місця, тому ми підтримали перспективу реалізації такого проекту", - підкреслила заступник голови Одеської обласної держадміністрації Світлана Шаталова.

Меморандум передбачає, що до реалізації проекту приєднаються Міжнародна транспортна сервісна група спільно з американською корпорацією Trans World Service і корпорацією Exim.

На першому етапі вони планують побудувати і обладнати в Україні 9 вертолітних портів. Саме стільки українських міст пропонується об'єднати завдяки регулярним вертолітним перевезенням "Повітряний експрес".

Дорога до Кароліно-Бугаза з Києва займе дві години, з Вінниці - 1 година 25 хвилин, з Черкас - півтори години.

За задумом інвесторів, перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II і Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіаперевезення Одеса Львів
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Французька авіакомпанія оголосила про запуск рейсів Париж—Київ 24 січня 2019, 14:10
Сербія відновлює пряме авіасполучення з Києвом 23 січня 2019, 15:50
Київ увійшов до топ–5 напрямків головного аеропорту Польщі 21 січня 2019, 12:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті