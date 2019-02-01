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За місяць Ахметов став багатшим на 830 мільйонів доларів

П'ятниця, 1 лютого 2019, 10:29
 

З початку року статки бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Донецький бізнесмен піднявся на 263 сходинку рейтингу. Він як і раніше залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу.

Найбагатшою людиною залишається голова Amazon та Blue Origin Джефф Безос - його статки перевищують 140 мільярдів доларів.

 

На другому місці Біл Гейтс - 95,8 млрд доларів, третю сходинку посідає Уорен Бафет зі статками у 84,9 млрд доларів, на четвертому місці французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно (76,6 млрд доларів). Замикає ТОП-5 засновник Facebook Марк Цукерберг, його статки оцінюються у 65,6 млрд доларів.

Як відомо, Bloomberg Billionaires Index оцінює статки ТОП-500 мільярдерів світу.

Економічна правда

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Ахметов
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