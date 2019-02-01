Україна втрачає 1,6 мільярда щороку через неефективність державних агропідприємств

Державні сільгосппідприємства генерують менше доданої вартості, чистого прибутку та виручки в порівнянні з приватними.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

"За доданою вартістю державні підприємства генерують майже на 60% менше порівняно із приватним сектором. У масштабах всієї площі землі, яка обробляється державними сільгосппідприємствами – це майже 60 млн дол або 1,6 млрд грн та 0,5% втраченої доданої вартості для всієї галузі щороку", - йдеться у статті.

При цьому державні агропідприємства використовують до 550 тис га сільгоспземель із 10,5 млн га, які перебувають у державній власності.

Ще близько 450 тис га держземель сільськогосподарського призначення, з них 364 тис га – рілля, перебуває у розпорядженні НААН.

"За виручкою продуктивність НААН в середньому становить на 35% менше від середніх показників по галузі", а "продуктивність за показником валового прибутку на 1 га ріллі у НААН майже в 5 разів нижча", - пише автор.

Якщо виручка з 1 га ріллі в цілому по галузі становить 18,4 тис грн, то у НААН – 12 тис грн; а валовий прибуток, відповідно, 9,54 тис грн проти 2 тис грн у НААН.

Загалом, за даними досліджень, ефективність державних підприємств суттєво поступається приватним.

Нагадуємо:

Із 10,5 млн га державних сільгоспземель лише 1,4 млн га офіційно здаються в оренду, а з них лише 0,1 млн га – за ринковими ставками через аукціони.

Водночас існує офіційна інформація лише про 1,6 млн га, зареєстрованих в Держземкадастрі.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Найгірший агрохолдинг: як держава управляє своїми землями

Економічна правда