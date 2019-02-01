Стартап — торгова марка — патент. Як захистити бізнес-ідею і не розоритися

Ви вирішили створити і запатентувати стартап. Як зареєструвати торгову марку в Україні, ЄС і США і захистити інтелектуальні права. Відповідь — у статті. (рос)

Регистрировать компанию стоит тогда, когда есть уверенность в получении финального продукта.

До этого лучше работать как ФОП третьей группы с уплатой единого налога и контрактами с другими разработчиками — такими же ФОП.

Почему так проще и какие сложности у стартапа могут возникнуть при ведении бухгалтерии в другой роли?

Регистрация торговой марки

Для IT-проектов наиболее подходит класс 42 "Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям". Перечень всех классов содержится в "Международной классификации товаров и услуг".

Не стоит обращаться к патентным поверенным — они возьмут 2-5 тыс грн за то, что можно сделать самостоятельно.

В социальных сетях существует "Патент бот", который поможет зарегистрировать торговую марку. Цена государственной услуги по регистрации торговой марки, поданной самостоятельно, составляет 1 500 грн.

Перед регистрацией торговой марки нужно определиться с именем. Регистрировать торговую марку лучше на физическое лицо. Это поможет избежать проблем с переоформлением в случае реструктуризации бизнеса или возникновения бизнес-споров с партнерами или инвесторами.

Права на использование торговой марки компанией передаются путем подписания договора. В будущем ее можно продать или сдать в аренду.

Защита прав в ЕС и расширение бизнеса

Данная торговая марка будет работать только на территории Украины.

Регистрировать ТМ сразу во всех странах на начальном этапе не имеет смысла. Делать это лучше по мере продвижения на новые рынки.

Подавать документы на товарный знак в ЕС стоит за месяц до выхода на рынок или в момент выхода. За неиспользование товарного знака в Евросоюзе его могут отозвать или оспорить конкуренты. Зарегистрировать ТМ на территории ЕС помогут тот же патентный бот или получасовой поиск шаблона в интернете.

Лучшей страной для места юрисдикции IT-стартапа считается Эстония. Там все госуслуги доступны онлайн. Для оформления документов стартаперу понадобится всего одна поездка в Эстонию.

Впрочем, без юристов в этом случае не обойтись.

Скорее всего, придется арендовать почтовый ящик и юридический адрес, а также заключить договор с местным юристом. Услуги по оформлению IT-деятельности в Эстонии стоят 500-3000 евро. Ежемесячные расходы на аренду всего перечисленного и обслуживание составят 50-500 евро.

Работа в США

Зарегистрировать ТМ в США стоит около 260 долл. Сделать это можно онлайн с уплатой всех налогов и пошлин. ТМ будет работать на всей территории США. Марку стоит регистрировать только в случае реальной работы на этом рынке.

Компанию нужно открывать куда более внимательно. В каждом штате свои законы и налоги. Они, как и ответственность, сильно зависят от формы собственности.

Источник cossa.ru

Сначала необходимо определится с формой собственности и выбрать штат.

В интернете пишут про Делавэр как один из самых удобных штатов для ведения IT-бизнеса, но он дорог в обслуживании. В отличие от Вайоминга и Невады, в нем есть State Corporate Income Tax. Налог штата — 350 долл в год вместо 50 долл в Вайоминге. Также в Делавэре придется ежеквартально сдавать отчетность в налоговую, а в Вайоминге первый отчет сдается через год с момента регистрации.

Конечно, можно сразу выбрать Калифорнию и открыть офис в Силиконовой долине, но вряд ли это отличная идея для начинающего предпринимателя.

Защита бизнес-идеи

В Украине можно получить патент на изобретение или зарегистрировать "полезную модель". Цена вопроса — 1,5-3 тыс грн.

Все вопросы, связанные с правами на изобретения и полезные модели, регулируются единым Законом Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели".

Лучше регистрировать полезную модель — она более гибкая и не требует реализации.

При регистрации модели также низка вероятность отказа, если все формальные требования соблюдены. При регистрации патента на изобретение возможен отказ, если нечто подобное уже существует.

В чем главные отличия изобретения и полезной модели?

1. Критерии патентоспособности. Для изобретения — это новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень; для полезной модели — новизна, промышленная применимость. Более подробно о значении тут.

2. Патент на изобретение выдается по результатам квалификационной экспертизы, на полезную модель — формальной экспертизы под ответственность заявителя. Срок получения патента на изобретение — от 18 месяцев, на полезную модель — от 6 месяцев.

3. Срок действия патента на изобретение — 20 лет (с правом продления на 5 лет для лекарственных средств, средств защиты животных, средств защиты растений и другого), на полезную модель — 10 (без права продления).

Однако, несмотря на это, объем прав, предоставляемых владельцам патентов, одинаков и для изобретения, и для полезной модели.

Зарегистрированная в Украине полезная модель может быть основанием для международных споров, однако ее стоит регистрировать только на занятых рынках.

Модель можно зарегистрировать и с помощью бота, но лучше привлечь патентного поверенного, это позволит не допустить ошибок при регистрации.

Микита Книш, експерт з інформаційної безпеки, голова відділу кібербезпеки компанії Hacken