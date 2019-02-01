НБУ оштрафував банк Тігіпка за відмивання клієнтами 2,8 мільярда

Національний банк України наклав штраф на Універсал Банк (Київ) в розмірі 14,38 мільйона гривень за вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму близько 2,8 мільярда гривень.

Про йдеться у повідомленні регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними НБУ, штрафник проводив клієнтам фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн. При цьому основний обсяг зазначених операцій припадав на період з червня 2016 року по травень 2017 року.

"Ці операції проводилися, зокрема, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги)", - зазначає НБУ.

Більш того, відзначає Нацбанк, Універсал Банк продовжував обслуговувати тих клієнтів, у відношенні яких прийняв рішення про припинення з ними ділових відносин (цим клієнтам встановлено неприйнятно високий ризик), що свідчить про формальний підхід фінустанови до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.

"Протягом близько місяця після прийняття Універсал Банком такого рішення цим клієнтам проведені фінансові операції на загальну суму близько 266 млн грн", - констатував регулятор.

Крім того, окремі клієнти банку і їхні контрагенти фігурують в кримінальних процесах як підприємства, що мають ознаки фіктивності, та як учасники незаконної діяльності, пов'язаної з виведенням готівки, наданням послуг з мінімізації податкових зобов'язань та конвертацією грошових коштів, пособництві в ухилянні від сплати податків, незаконне виведенню безготівкових коштів.

Нацбанк також виніс відносно Універсал Банку письмове застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, в тому числі клієнтів банку - громадських діячів і за невиконання обов'язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.

Крім Універсал Банку, НБУ оштрафував Правекс Банк (Київ) на 200 тис. грн за нездійснення ним належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

При цьому Нацбанк виніс Правекс Банку письмове попередження за неналежне виконання обов'язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу та за невиконання обов'язку перевіряти приналежність його клієнтів до публічних діячів, а також через невиявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

НБУ також виніс письмове застереження щодо Юнекс Банку (Київ) за невиконання обов'язку перевіряти приналежність його клієнтів до публічних діячів, через невиявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також за порушення терміну надання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації.

Універсал Банк входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка, яка була заснована в 1998 році і має активи в фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних проектах. Крім Універсал Банку, в фінансовий сектор групи входить ТАСкомбанк, дві страхові компанії, ряд інших організацій.

Нацбанк в лютому 2018 року оштрафував ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім цього, регулятор прийняв рішення про невідповідність глави правління ТАСкомбанку Катерини Мелеш і відповідальною за фінансовий моніторинг Марини Сокової вимогам законодавства.

Згідно з даними Нацбанку України, за станом на 1 грудня 2018 року по розміру загальних активів Універсал Банк займав 23-е місце (7,649 млрд грн) серед 77 банків, що діяли в Україні банків.

Правекс Банк заснований в 1992 році. Єдиним його акціонером на початок 2018 року була Intesa Sanpaolo S.p.A. (Італія).

Згідно з даними Нацбанку, за станом на 1 грудня 2018 року по розміру загальних активів (4,432 млрд грн) Правекс Банк займав 28-е місце серед 84 банків, що діяли в країні банків.

Юнекс Банк заснований в 1993 році. До початку січня 2019 року основним акціонером банківської установи був бізнесмен Вадим Новинський, якого опосередковано належить 99,343574% його статутного капіталу.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 грудня 2018 року по розміру загальних активів (951,852 млн грн) Юнекс Банк займав 57-е місце серед 77 банків, що діяли в країні банків.