OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про Нафтогаз. Британія заморозить активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу".

Тим часом у "Нафтогазі" прокоментували високі премії за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Про локомотиви. У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих локомотивів Укрзалізниці.

Про Нацбанк. НБУ стягує з банків-банкрутів 25 мільярдів гривень.

Про корисні копалини. Держгеонадр готує на аукціон 44 ділянки із ресурсами газу в 1 трильйон кубів.

Про Ryanair. А Ryanair досі не погодив розклад з "Борисполем".

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Топ-менеджер General Electric. Про плани в Україні, локалізацію та співпрацю в енергетиці

Генеральний менеджер General Electric з питань поставок і логістики Девід Кокс розповів про співпрацю з "Укрзалізницею", локалізацію виробництва, модернізацію локомотивів і проекти з відновлюваної енергетики.

Сонячна Північ. Як за державний кошт збудувати домашню електростанцію

Житомирщина демонструє іншим регіонам, як потрібно підтримувати виробництво енергії з відновлюваних джерел: не гучною риторикою, а грішми.