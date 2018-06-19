OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про що всі говорили сьогодні?
Про Нафтогаз. Британія заморозить активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу".
Тим часом у "Нафтогазі" прокоментували високі премії за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.
Про локомотиви. У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих локомотивів Укрзалізниці.
Про Нацбанк. НБУ стягує з банків-банкрутів 25 мільярдів гривень.
Про корисні копалини. Держгеонадр готує на аукціон 44 ділянки із ресурсами газу в 1 трильйон кубів.
Про Ryanair. А Ryanair досі не погодив розклад з "Борисполем".
Хочете дізнатись більше?
Топ-менеджер General Electric. Про плани в Україні, локалізацію та співпрацю в енергетиці
Генеральний менеджер General Electric з питань поставок і логістики Девід Кокс розповів про співпрацю з "Укрзалізницею", локалізацію виробництва, модернізацію локомотивів і проекти з відновлюваної енергетики.
Сонячна Північ. Як за державний кошт збудувати домашню електростанцію
Житомирщина демонструє іншим регіонам, як потрібно підтримувати виробництво енергії з відновлюваних джерел: не гучною риторикою, а грішми.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"