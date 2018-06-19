НБУ стягує з банків-банкрутів 25 мільярдів

Національний банк з початку року подав до судів 35 нових позовів про звернення стягнення на майно майнових поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму 4 мільярди гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Згідно з повідомленням, в цілому в 2014-2018 роках НБУ ініціював 110 судових розглядів з метою повернення заборгованості за кредитами за рахунок коштів фінансових поручителів і закладеного майна поручителів.

Наразі на розгляді в судах різних інстанцій знаходиться 89 справ із загальною сумою позовних вимог 25 млрд грн.

"Національний банк веде постійну і планомірну роботу з погашення заборгованості за рахунок коштів і майна поручителів неплатоспроможних банків. Однак цей процес складно назвати швидким через те, що поручителі, зловживаючи своїми правами, постійно намагаються уникнути виконання своїх зобов'язань і затягують розгляд справ в судах", - цитує прес-служба Нацбанку директора департаменту управління ризиками Ігоря Будника.

Згідно з повідомленням, до теперішнього часу в рамках примусового виконання по вже отриманим рішеннями судів за рахунок заставленого майна задоволені вимоги НБУ на суму майже 0,5 млрд грн.

У 2017 році НБУ отримав на погашення заборгованості по кредитах рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн.

Економічна правда