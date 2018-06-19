Сонячна Північ. Як за державний кошт збудувати домашню електростанцію

Житомирщина демонструє іншим регіонам, як потрібно підтримувати виробництво енергії з відновлюваних джерел: не гучною риторикою, а грішми.

Коли мова заходить про сонячну енергетику, то в уяві перш за все постають степові простори південних областей і великі поля панелей.

Це природно — рівень інсоляції на Півдні суттєво вищий, ніж в інших регіонах України. Різниця може сягати до 15%. Саме тому крупні девелопери та інвестори сонячних електростанцій, перш за все, цікавляться південними областями.

Проте відновлювані джерела енергії зовсім не обмежуються великими станціями. Нова енергетика в Україні та в розвинутих країнах значною мірою покладається на малі, розподілені, генеруючі потужності, зокрема — сонячні.

Це значить, що для стимулювання розвитку галузі держава та органи місцевого самоврядування можуть підтримувати не дорогі проекти великих компаній, а невеликі проекти громадян. Судячи з результатів регіональної програми підтримки "сонячних" господарств, керівництво Житомирщини це зрозуміло.

Раптове прискорення

Досі Житомирщина не відзначалася активним будівництвом сонячних електростанцій — СЕС. Однак вже за результатами 2017 року стало зрозуміло, що підтримка з бюджету дала відчутні результати. З квітня по грудень 2017 року 53 домашні господарств області встановили сонячні електростанції.

За останні півроку до Житомирської ОДА за компенсацією звернулися власники 20 станцій.

З них 15 отримали відшкодування — 729 тис грн.

Ще п'ятеро очікують на засідання комісії, яка повинна затвердити рішення про виплату близько 250 тис грн компенсації.

Загалом в області власники господарств встановили 75 СЕС.

Протягом останніх двох років встановлення приватних сонячних станцій суттєво пришвидшилося по всій Україні. За даними Держенергоефективності, на початку 2015 року таких було лише 40, у 2016 році — понад 1 тис, а в першому кварталі 2018 року — 3 553. Всього громадяни інвестували в СЕС понад 52 млн євро.

Без фанфар

Фінансове стимулювання малої сонячної енергетики на Житомирщині було впроваджене без особливої реклами у квітні 2017 року. В облраді вирішили не розробляти для цього окрему програму, а просто внести зміни до програми стимулювання населення, ОСББ та ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки

Облрада впровадила фінансову підтримку для жителів області, які встановлюють домашні СЕС з їх підключенням за "зеленим" тарифом. Механізм працює так само, як державні програми підтримки енергоефективності: через банківські кредити, частина тіла яких, до 20%, відшкодовується з місцевого бюджету. У програмі беруть участь філії Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку та Приватбанку.

Жителі можуть отримати відшкодування не лише на встановлення СЕС, а й на придбання систем сонячного підігріву (геліоколектори) та іншого обладнання для використання відновлюваних джерел енергії. Максимальна сума відшкодування — 50 тис грн. На 2018 рік в обласному бюджеті на ці заходи закладено 4 млн грн.

Повільніше, але вперед

"Відшкодування відсотків за мою сонячну електростанцію було затверджене буквально за десять днів", — говорить Андрій Карташов, один з перших учасників обласної програми підтримки домашніх сонячних електростанцій.

Господар встановив СЕС на паркані біля власного будинку в селі Тетерів на Житомирщині. За його словами, вийшло дешевше, ніж кам'яна огорожа.

Щомісяця станція заробляє для свого власника близько 20 тис грн. Початкова інвестиція в СЕС становила 12 тис дол. Чоловік реінвестує прибутки від станції у її розширення і планує повністю повернути вкладені кошти до 2030 року.

Відео zhitomir.info

Учасники програми з Житомирщини чекають на затвердження відшкодування близько двох місяців з моменту подання документів. За тиждень комісія обробляє три-чотири запити. Процедура подання документів проста. Вона передбачає відшкодування власних вкладених коштів та частини кредиту на побудову станції.

Як отримати підтримку на побудову домашньої СЕС на Житомирщині Щоб отримати відшкодування за сонячні батареї та електростанції, встановлені за власні кошти, необхідно зробити п'ять кроків. Перший — вибрати обладнання у постачальника і взяти рахунок-фактуру. Другий — купити обладнання і встановити його. Третій — підтвердити факт встановлення СЕС в обленерго. Четвертий — надати в облдержадміністрацію рахунок-фактуру на обладнання, довідку з обленерго про підключення, паспорт та код платника податків. П'ятий — через два-три тижні отримати на власний рахунок до 20% вартості сонячних батарей. Щоб встановити сонячну електростанцію за кредитні кошти та отримати компенсацію, потрібно зробити шість кроків. Перший — вибрати обладнання у постачальника і взяти рахунок-фактуру. Другий — завітати до будь-якого державного банку і взяти кредит. Третій — купити обладнання і встановити його. Четвертий — підтвердити факт встановлення СЕС в обленерго. П'ятий — надати в облдержадміністрацію рахунок-фактуру на обладнання, довідку з обленерго про підключення, паспорт та код платника податків. Шостий — дочекатися ухвалення комісією рішення та переказу на кредитний рахунок банку до 20% тіла позики.

Компенсація надається на більшу частину обладнання для СЕС: фотовольтаїчні панелі, контролери заряду, інвертори, акумулятори, системи кріплення панелей, кабелі та конектори для фотоелектричних систем, щити для приєднання панелей до інвертора, захисне та комутаційне обладнання, прилади обліку електроенергії.

Самотність новаторів

Після подорожчання енергоносіїв багато українських міст та областей почали фінансово підтримувати зусилля громадян з підвищення енергоефективності.

Однак підтримкою використання джерел енергії може похвалитися лише Житомирщина. Іншим регіонам теж варто впроваджувати такі програми, адже розподілена генерація відіграватиме все більшу роль в енергетиці України та світу.