Топ-менеджер General Electric. Про плани в Україні, локалізацію та співпрацю в енергетиці

Генеральний менеджер General Electric з питань поставок і логістики Девід Кокс розповів про співпрацю з "Укрзалізницею", локалізацію виробництва, модернізацію локомотивів і проекти з відновлюваної енергетики. (рос)

В феврале 2018 года "Укрзалізниця" и американская компания General Electric Transportation подписали соглашение на 1 млрд долл, предусматривающее сотрудничество в сфере обновления и модернизации парка тепловозов.

Уже в ближайшее время в Украину должна поступить первая партия — 30 локомотивов, финальная сборка которых будет проходить на Крюковском вагоностроительном заводе с использованием 10% украинских деталей.

В будущем доля отечественных компонентов на американских локомотивах должна достигнуть 40%. Сколько для этого понадобится времени, в GE говорят осторожно: сначала нужно найти надежных производителей на украинском рынке.

GE встретилась в Одессе с потенциальными поставщиками и рассказала им о своих требованиях и ожиданиях. На мероприятии ЭП пообщалась с генеральным менеджером GE Transportation по вопросам поставок и логистики Дэвидом Коксом.

Перед интервью ЭП предупредили, что менеджер GE не комментирует политические вопросы. Он готов говорить исключительно о сотрудничестве в транспортной сфере.

Ниже — о работе с "Укрзалізницею", локализации производства в Украине, модернизации локомотивов и участии в проектах по возобновляемой энергетике.

— Расскажите об одесском мероприятии. Насколько я понимаю, это одна из первых встреч с коллегами в Украине. Какая ее цель?

— GE работает с поставщиками во многих странах. Мы решили, что подписание рамочного соглашения с УЗ предоставляет нам прекрасную возможность пригласить на встречу украинских производителей деталей для железнодорожной отрасли.

Таким образом они смогут лучше познакомиться с General Electric, узнать о наших требованиях и в будущем, возможно, стать нашими поставщиками.

GE Transportation встретилась в Одессе с потенциальными поставщиками оборудования и компонентов

— Вы сотрудничаете со многими поставщиками деталей?

— Да, особенно в таких случаях, как в Украине, когда мы подписываем соглашения с условием локализации.

— Сколько компаний сотрудничает с вами в такой форме?

— Их тысячи. Мы выбираем лучшего поставщика в каждом конкретном случае по критериям качества и наиболее приемлемой цены. Иногда таким поставщиком оказывается подразделение внутри GE, иногда — внешняя компания.

— Как будет выглядеть сотрудничество с украинскими поставщиками? Это будет происходить напрямую или посредником выступит УЗ?

— Мы хотим работать напрямую, но в данном случае работа будет идти совместно с партнером — Крюковским вагоностроительным заводом. Наша компания будет осуществлять процесс спецификации и валидации частей, которые производят поставщики. В некоторых случаях — напрямую, в некоторых — через КВСЗ.

— "Укрзалізниці" в этой цепочке не будет?

— Нет, насколько я понимаю, они не участвуют.

— Думаю, это хорошая новость для поставщиков. Во время кофе-брейка представители поставщиков жаловались, что не могут договориться о сотрудничестве с УЗ. За это с них якобы требуют "откаты".

— У нас политика нулевой толерантности к нарушениям законодательства. Мы такого же ожидаем от наших клиентов и поставщиков. Если я узнаю о таких случаях, незамедлительно последует жесткая реакция.

— Доля деталей украинского производства в первой партии локомотивов, 30 единиц, должна быть не менее 10%. О каких деталях идет речь?

— Локализация — многоступенчатый процесс. В Казахстане вместе с локальными партнерами мы выпустили сотни локомотивов. Там уровень локализации достигает 40%. Со временем мы должны достичь такого же показателя в Украине.

Это очень амбициозная, но достижимая цель. Мы начинаем с 30 локомотивов. Финальная стадия их сборки будет проходить в Украине, и некоторые детали будут изготавливаться здесь (на данном этапе GE будет использовать украинские сигнальную и радиосистемы, определенные элементы кабины и корпуса. — ЭП).

Представители GE и КВСЗ подписывают соглашение о локализации 30 локомотивов

— На втором этапе планируется использовать 40% украинских деталей. Сколько нужно времени для этого, и какие детали будут использованы?

— Все зависит от возможностей производственной инфраструктуры Украины.

— Есть ли понимание по годам? Условно: через год после завершения первого этапа у нас будет локализация 15%, через два года — 25%...

— Мы находимся на ранней стадии проекта. Мы будем тесно сотрудничать с нашим клиентом, чтобы в процессе работы у них было понимание дорожной карты для увеличения процента локализации.

— То есть после реализации первого этапа у вас будут новые переговоры и подписание очередного соглашения о конкретном проценте локализации?

— Наше рамочное соглашение с УЗ предусматривает дополнительные договоры, которые будут уточнять каждый этап проекта.

Первый этап включает 30 локомотивов, они должны пройти финальную сборку в Украине. Переговоры идут, следующее соглашение должно включить вопросы модернизации существующего парка локомотивов и сервисное обслуживание.

Это очень длительный процесс. Во время своей презентации представитель УЗ очень хорошо рассказал о своей работе на португальскую компанию. Он объяснил, сколько времени и усилий у него отняла подготовка подобной сделки.

Через восемь лет после его увольнения из этой компании бывшие коллеги сообщили ему, что они только сейчас начали получать плоды от работы, которую он выполнил.

— Следующий этап предусматривает модернизацию около 75 тепловозов. Какие детали будут меняться?

— Наши решения по модернизации включают замену всех основных систем, в том числе электроники, систем охлаждения, двигателей. В каждом конкретном случае все будет зависеть от состояния локомотивов, которые подлежат модернизации.

— Вы, наверное, знакомы с текущим состоянием локомотивов УЗ. Как вы думаете, какой процент деталей будет подлежать замене?

— Сложно сказать. Срок службы некоторых деталей завершился, их точно надо менять, другие подлежат ремонту, но еще могут использоваться.

Дэвид Кокс на конференции в Одессе

— Мы знаем стоимость локомотивов, которые будут доставлены в Украину. Какова средняя стоимость модернизации одного украинского локомотива? Это 50% от стоимости нового или 70-80%?

— Стоимость варьируется, но это дешевле, чем покупка новых локомотивов. Это может быть в диапазоне 50-60%.Модернизация обеспечивает более быструю и глубокую локализацию по сравнению с производством новых локомотивов.

В любом случае все зависит от заключительного соглашения с точки зрения того, какие компоненты будут модернизированы. Точнее сказать тяжело. Мы еще не знаем, какой объем модернизации потребуется для старого парка локомотивов.

— Переговоры об этом пока не велись?

— Они сейчас идут. То, что мы встретились с потенциальными поставщиками, поговорили, объяснили свои критерии, способствует реализации проекта. Теперь последуют запрос котировок с нашей стороны, предложения с их стороны. После этого можно будет выбрать поставщиков и это ускорит весь процесс: поставку для финальной сборки новых локомотивов и для последующей модернизации старых.

— В УЗ заявляют, что GE обязалась на вторую часть сделки найти "длинные" деньги под низкий процент. Это обязательство прописано в соглашении?

— Наша компания часто работает с различными финансовыми организациями. Обычно мы не финансируем проекты напрямую, но помогаем достичь соглашения по финансированию между кредитными агентствами и нашими клиентами.

Я не занимаюсь финансовой частью сделки, но могу сказать, что подобный успешный опыт (поиска финансирования. — ЭП) у нас есть. Например, GE поддерживает финансирование проектов по возобновляемой энергетике.

— Речь идет об украинском рынке?

— Да, о реализации проектов в энергетике. В частности, проект финансирования строительства ветряной электростанции в Запорожской области при участии GE.

— Расскажите подробнее о проекте по обслуживанию локомотивов. Будут ли туда привлечены украинские компании?

— Сейчас ведутся дополнительные переговоры о том, где и как будут обслуживаться эти локомотивы, но обслуживание будет осуществляться в Украине.

— Есть ли риски, которые могут привести к разрыву сотрудничества с УЗ?

— Для нас это новый проект. Мы пришли в новую страну, подписали соглашение с новым клиентом, встретились с новыми поставщиками. Мы настроены на успех.

— Представим, что сделка срывается. Какие штрафные санкции предусмотрены для стороны, по чьей вине это произошло?

— Я не участвовал в коммерческих переговорах, но соглашение рассчитано на долгие годы. Мы ожидаем, что договор на поставку первых 30 локомотивов будет успешно выполнен. Мы не рассматриваем негативные сценарии.

Локомотив ТЕ33А. Первые поставки в Украину стартуют в 2018 году Фото wikipedia.org

— Назовите примеры успешной и провальной локализаций.

— Успешные примеры — ЮАР, Индия, Казахстан. В большинстве случаев у нас были очень надежные партнеры, но иногда работать с поставщиками непросто.

— В чем заключаются эти трудности?

— Локализация — сложный процесс, который занимает много времени и требует много усилий. GE Transportation в целом выбирает хороших поставщиков, много с ними работает и все заканчивается хорошо. Если вы зададите вопрос, бывают ли проблемы с поставщиками, то я вам отвечу: конечно, да.

Транспортное машиностроение — сложная отрасль промышленности. Локомотивы должны работать в разных условиях, поэтому поставщики должны быть высококвалифицированными. Бывали случаи, когда поставщики были недостаточно квалифицированными. Мы инвестировали в них время и усилия, чтобы это изменить, но в итоге они так и не смогли достичь необходимого уровня.

Была ли это ошибка? Нет, потому что в процессе мы многому научились.

Всегда сталкиваешься с какими-то трудностями, но они решаемы. Например, обнаруживаешь, что какой-то поставщик перестал следовать прописанной процедуре, и качество его продукции перестало отвечать требованиям. Тогда наши представители едут туда, узнают, в чем дело, и налаживают работу. В целом, результаты положительные и для GE, и для наших локальных поставщиков.