Держгеонадр готує на аукціон 44 ділянки із ресурсами газу в 1 трильйон кубів

Ресурси газу на 44 ділянках, спецдозволи на розробку яких мають бути виставлені на аукціон найближчим часом, оцінюються в 1 трильйон кубічних метрів.

Про це повідомляється на сайті Державної служби геології та надр України.

"Ділянки, які ми готуємо до проведення аукціонів, з ресурсами вуглеводнів більше 1 трлн м.куб.", - наголосив очільник служби Олег Кирилюк.

Зазначається, що йдеться про 44 ділянки, спецдозволи за якими планується виставити на аукціони найближчим часом.

Зокрема, мова йде про 11 ділянок у Полтавській області, по одній – у Харківській, Сумській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, та по одній - у Чернігівській, Одеській та Закарпатській областях, а також про 14 ділянок надр на шельфі Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що Державна служба геології та надр має намір виставити на аукціон спеціальні дозволи на 22 нафтогазоносні ділянки на шельфі Чорного і Азовського морів.

Економічна правда