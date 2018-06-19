У GE розповіли, скільки може коштувати ремонт старих локомотивів Укрзалізниці

Генеральний менеджер General Electric з питань поставок і логістики Девід Кокс.

Модернізація одного старого локомотива в залежності від його стану може обійтися "Укрзалізниці" в 50%-60% від вартості нового.

Про це в інтерв'ю ЕП повідомив генеральний менеджер GE Transportation з питань поставок і логістики Девід Кокс.

Як відомо, вартість нових локомотивів — 4,68 млн доларів (з ПДВ) за кожен.

"Вартість (модернізації - ЕП) варіюється, але це дешевше, ніж купівля нових локомотивів. Це може бути в діапазоні 50-60%", - сказав Кокс.

За його словами, модернізація забезпечує більш швидку і глибоку локалізацію в порівнянні з виробництвом нових локомотивів.

"У будь-якому випадку все залежить від фінальної угоди з точки зору того, які компоненти будуть модернізовані. Точніше сказати важко. Ми ще не знаємо, який обсяг модернізації необхідний для старого парку локомотивів", - додав менеджер компанії.

Кокс також повідомив, що в даний момент ведуться переговори з приводу укладення угоди на модернізацію старих локомотивів.

Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 млрд доларів.

Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну радіосистему та певні елементи кабіни.

Вартість локомотива — 4,68 млн доларів (з ПДВ). Загалом сума контракту (мова йде про першу партію - ЕП) становить 140 млн доларів з ПДВ.

30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми "Укрексімбанк" придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв'язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою.

Процентну ставку в УЗ не називають, проте у розмові з ЕП представник залізниці підтвердив: вона не нижча за облікову ставку НБУ.

Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16-18% річних, що значно дорожче доларового ресурсу.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150-175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей.

Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.

Рекомендуємо почитати: Зранку гроші — увечері тепловози: що за контракт УЗ уклала з General Electric

Економічна правда