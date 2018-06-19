Британія заморозить активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу"
Комерційний суд Лондона дозволив "заморозку" активів ПАТ "Газпром" на території Великобританії за клопотанням НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє прес-служба НАК.
"Заморозка" проводиться для забезпечення виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів.
Окрім заморожування активів, "Нафтогазу" вимагає від "Газпрому" надати перелік усіх активів, розташованих у Англії чи Уельсі, вартістю понад 50 тисяч доларів.
Суд призначив слухання по розпорядженню на 6 липня 2018 року.
Нафтогаз сьогодні також повідомив лондонські офіси 17 банків, які співпрацюють з "Газпромом", що вони не можуть сприяти скороченню активів "Газпрому" в Англії та Уельсі. Банки, які не дотримуються вимог, можуть бути оштрафовані.
Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"
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