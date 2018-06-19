Всі розділи
Укр / Рус

Британія заморозить активи "Газпрому" за клопотанням "Нафтогазу"

Вівторок, 19 червня 2018, 17:00
 

Комерційний суд Лондона дозволив "заморозку" активів ПАТ "Газпром"  на території Великобританії за клопотанням НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє прес-служба НАК.

"Заморозка" проводиться для забезпечення виконання рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів.

Окрім заморожування активів, "Нафтогазу" вимагає від "Газпрому" надати перелік усіх активів, розташованих у Англії чи Уельсі, вартістю понад 50 тисяч доларів.

Суд призначив слухання по розпорядженню на 6 липня 2018 року.

Нафтогаз сьогодні також повідомив лондонські офіси 17 банків, які співпрацюють з "Газпромом", що вони не можуть сприяти скороченню активів "Газпрому" в Англії та Уельсі. Банки, які не дотримуються вимог, можуть бути оштрафовані.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Доповнюється...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Газпром Нафтогаз
powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Газпром" винен кожній українській родині більше 4,4 тисячі гривень 18 червня 2018, 18:29
"Нафтогаз" подав апеляцію для відновлення арешту активів "Газпрому" 18 червня 2018, 11:33
"Газпром" скасував розміщення євробондів через ризик арешту коштів "Нафтогазом" 14 червня 2018, 16:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті