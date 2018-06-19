У "Нафтогазі" прокоментували високі премії

Юрій Вітренко прокоментував премії, які керівництво "Нафтогазу" отримало за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"Я показав у попередніх записках, що корумпована та брехлива система призвела до безповоротних втрат кожної української родини, які перевищили 61 тис грн тільки на контрактах з Газпромом", - написав Вітренко на своїй сторінці.

"І що команда, яка зупинила цю порочну практику, пішла в міжнародний арбітраж і перемогла, зробила так, що тепер кожна українська родина не боргує Газпрому 7 тис грн за поставлений газ і 105 тис грн за газ, який навіть не був поставлений, але бути все одно мав бути оплачений за кабальним контрактом Тимошенко-Путін. Навпаки, зараз Газпром боргує кожній українській родині 4,4 тис грн", - додав він.

За словами Вітренка, Газпром оскаржує рішення арбітражу, але факт залишається фактом: раніше за контрактом українська сторона мала заборгованість перед російською стороною, тепер за рішенням арбітражу заборгованість має російська сторона перед українською.

"Премія, яка використовується для того, щоб у суспільстві викликати злість, заздрість та ненависть, стосується останнього виграшу у Стокгольмі по транзитному контракту. Як я вже писав, у цьому арбітражі ми заробили більше 8 тис грн кожній українській родині", - зазначає Вітренко.

"З цих 8 тис грн 3,8 тис вже фактично було стягнуто з Газпрому. За рахунок цих коштів Нафтогаз заплатив за газ для України. Так вирішив міжнародний арбітраж, який провів відповідний залік зустрічних вимог. Іншими словами, ці кошти були стягнуті не грошима, а газом", - додає він.

Як зазначає комерційний директор, якщо порівняти премію, яка вже була виплачена, то це 38 грн команді, яка принесла позитивний фінансовий результат, вже фактично отриманий у вигляді газу, у розмірі 3 800 грн. у перерахунку для кожної української родини.

"38 грн порівняно з 3 800 грн, це забагато?", - запитує він.

"Великою сума премії стає тільки коли помножити 38 грн на кількість українських родин. Але тоді потрібно помножити на цю кількість і 3 800 грн, щоб зрозуміти, який загальний фінансовий результат принесла команда, яка отримала премії", - додає Вітренко.

"До речі, за цим боргом нараховуються відсотки. Вони вже склали біля 100 грн для кожної української родини. Тобто ці відсотки вже перевищують суму премій, вже виплачених і які ще будуть виплачені. 100 грн більше ніж 38 грн, чи не так? Таким чином, можна сказати, що українські родини отримають навіть більше", - зазначив він.

На думку Вітренка, "розмір премій є адекватним; рішення було зваженим, вчасним і обґрунтованим; призначалися премії спеціальним незалежним органом і тільки за конкретний вклад у перемогу; у відповідності до закону і міжнародним стандартам; пов’язана вона тільки з перемогою у Стокгольмі; премія працівникам компанії, господарюючого суб’єкта".

Як повідомлялося, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів).

Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Економічна правда