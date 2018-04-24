OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про хакерів. Сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України атакували хакери. Вимагають біткоїни.

Про "Мотор Січ". Служба безпеки України у вівторок провела обшуки у компанії "Мотор Січ" у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Почесний президент АТ Мотор Січ, народний депутат В'ячеслав Богуслаєв порівняв обшуки на підприємстві з рейдерським захопленням.

Про російські судна. Міністерство інфраструктури ініціює звернення до РНБО щодо заборони входу російських суден у внутрішні водні шляхи України через високий рівень терористичних загроз.

Про посилки. Державна фіскальна служба готується до введення в дію норми про обмеження кількості поштових пересилань, які громадяни мають право отримувати без сплати податків.

Про Косюка. У Косюка з'явилося 7 конкурентів на покупку ферми у Франції.

Про ціни на проїзд. У Києві готуються підвищити ціну проїзду в транспорті до 8 гривень.

Про український лоукостер. Українська авіакомпанія SkyUp, яка анонсувала запуск своїх рейсів в квітні, не полетить в зазначений час.

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