Мінінфраструктури попросить РНБО заборонити російським суднам заходити в українські річки

Міністерство інфраструктури ініціює звернення до РНБО щодо заборони входу російських суден у внутрішні водні шляхи України через високий рівень терористичних загроз.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Це неприпустимо, коли під час агресії з боку Російської Федерації по річках України, де знаходяться об'єкти критичної інфраструктури, ходять російські судна. Ми будемо ініціювати заборону ходу російських суден по ріках України", - підкреслив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Він також наголосив на необхідності посилення взаємодії між Міністерством оборони, Міністерством закордонних справ, Державною прикордонною службою, Службою зовнішньої розвідки, а також представництвом президента в Криму з питань суднозаходів в закриті морські порти Криму і Севастополя, а також з питань санкційних заходів, пов'язаних з будівництвом моста через Керченську протоку.

"Нам необхідно максимально посилити заходи по виявленню несанкціонованих суднозаходів в закриті порти Криму та притягнення до відповідальності. Міністерство інфраструктури проведе аналіз суден-порушників за країнами-прапорами і судновласникам з подальшим прийняттям заходів щодо таких порушників", - підкреслив Лавренюк.

Він також заявив, що Мінінфраструктури передало Міністерству закордонних справ матеріали списку санкцій для подальшого додавання до міжнародного позову.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури включає в список санкцій ті компанії, які працюють на об'єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Криму.

У вересні 2017 року Президент Петро Порошенко віддав доручення направити в суд позов щодо Російської Федерації через будівництво Керченського моста в Криму.

Економічна правда