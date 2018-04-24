Богуслаєв назвав обшуки на Мотор Січі рейдерським захопленням

Почесний президент АТ Мотор Січ, народний депутат В'ячеслав Богуслаєв порівняв обшуки на підприємстві з рейдерським захопленням.

Про це він заявив на прес-конференції в Запоріжжі 24 квітня, передає місцеве видання 061.

"Це метод залякування. Це рейдерське захоплення. Гройсман обіцяв, що зніме балаклави, зупинить маски-шоу, а вчора на завод через прохідну перестрибували співробітники Альфи в балаклавах", - сказав Богуслаєв.

За його словами, завод звинуватили в диверсії, але підприємство займається законною діяльністю, готове надавати і надає всю інформацію.

"Наші акції продаються відкрито на біржах. Те що вчора відбувалося - це частина плану по рейдерському захопленню. Я продав 15% акцій і залучив інвестиції. 100 млн доларів в минулому році і стільки ж в цьому. Але те, що сталося - це серйозний удар по репутації", - зазначив Богуслаєв.

"Сьогодні я зустрічався вже з представниками деяких країн і пояснював їм, що це рейдерське захоплення, а що я повинен опустити очі і мовчати?", - додав він.

Президент Мотор Січі також розповів, що вчора під час проникнення співробітників СБУ серйозні травми отримав один з охоронців підприємства. Зараз чоловік лежить в лікарні під крапельницею.

Нагадаємо, в понеділок Служба безпеки проводила обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі. Обшуки проводилися у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Власник 14,99% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв раніше розповів як працює завод на окупованій території.

В липні 2017 року на заводі пройшли обшуки через розтрати.

Тоді на об’єктах підприємства і у ключових осіб провели обшуки.

"Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.

Економічна правда