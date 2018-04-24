"Мотор Січ" хотіли зруйнувати - Служба безпеки

Служба безпеки України у вівторок провела обшуки у компанії "Мотор Січ" у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, Службою безпеки розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 (диверсія) за фактом підготовки до вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства "Мотор Січ".

За наявними у СБУ даними, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології.

"Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій "Мотор Січі", який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу", - йдеться у повідомленні.

Співробітниками спецслужби встановлено, що продаж контрольного пакету акцій "Мотор Січі" здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв’язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій.

"На даний час представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи", - заявили в СБУ.

Як наголошується, в рамках вказаного кримінального провадження у 2017 році, згідно з отриманою ухвалою суду, було накладено арешт на пакет акцій "Мотор Січі" у 56%.

"З метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні співробітники СБУ 23 квітня провели санкціоновані обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ "Мотор Січ" та місцями проживання окремих фізичних осіб", - наголосили у прес-службі.

Нагадаємо, в понеділок Служба безпеки проводила обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі. Обшуки проводилися у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Власник 14,99% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв раніше розповів як працює завод на окупованій території.

В липні 2017 року на заводі пройшли обшуки через розтрати.

Тоді на об’єктах підприємства і у ключових осіб провели обшуки.

"Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.

Економічна правда