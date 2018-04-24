Податкова готується обмежувати кількість "безподаткових" поштових посилок

Державна фіскальна служба готується до введення в дію норми про обмеження кількості поштових пересилань, які громадяни мають право отримувати без сплати податків.

Про це повідомив в. о. глави служби Мирослав Продан, передає прес-служба ДФС.

"Державна фіскальна служба розробляє програмний продукт, за допомогою якого буде здійснюватися контроль за поставками через поштові та експрес-відправлення", - зазначив чиновник.

За його словами, зміниться і механізм отримання поштових відправлень.

"Сьогодні в одній упаковці може бути тисяча одиниць товару, який нібито приходить сотні різних людей. Фактично весь товар отримує одна фірма-імпортер. Її представник приходить до відділення з дорученнями від ста осіб і бере товар без сплати податків. Поштовому оператору не важливо, хто отримує відправлення", - сказав Продан.

Така схема, за інформацією в. о. глави ДФС, є масштабною і через це держава втрачає мільярди гривень.

Як повідомлялося, 7 грудня Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.

Пізніше стало відомо, обмеження наберуть чинності тільки з 1 січня 2019 року.

Як буде працювати обмеження, читайте у статті: По три в одні руки. Чому парламент ввів ліміт на посилки і як це буде працювати

Економічна правда