Український лоукостер не полетить в квітні, як обіцяв
Українська авіакомпанія SkyUp, яка анонсувала запуск своїх рейсів в квітні, не зможе почати польоти в зазначений час.
Про це повідомляє avianews.com.
Причиною затримки є відсутність сертифіката експлуатанта, без якого перевізник не може виконувати польоти.
SkyUp планує отримати сертифікат експлуатанта в перший тиждень травня.
Також зміщення графіка початку польотів пов'язане з виконанням фінальних процедур по отриманню льотної придатності на повітряні судна та сертифікаційних перевірок підприємства.
"Літаки проходять періодичне технічне обслуговування, і, на жаль, вихід повітряних суден з форм обслуговування затримується на кілька днів. Отже, зміщені графіки процедур перевірок самих літаків", - заявив директор SkyUp Євген Хайнацький.
SkyUp вже зареєструвала два літаки Boeing 737-800.
Очікується, що до кінця року флот авіакомпанії збільшиться до чотирьох літаків, а в 2022 році - до 12 одиниць.
Раніше повідомлялося, що з квітня 2018 року національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси.
ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.
Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.
Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.
Рекомендуємо почитати: Sky Up. Чи "злетить" новий український авіаперевізник