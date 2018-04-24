Український лоукостер не полетить в квітні, як обіцяв

Українська авіакомпанія SkyUp, яка анонсувала запуск своїх рейсів в квітні, не зможе почати польоти в зазначений час.

Про це повідомляє avianews.com.

Причиною затримки є відсутність сертифіката експлуатанта, без якого перевізник не може виконувати польоти.

SkyUp планує отримати сертифікат експлуатанта в перший тиждень травня.

Також зміщення графіка початку польотів пов'язане з виконанням фінальних процедур по отриманню льотної придатності на повітряні судна та сертифікаційних перевірок підприємства.

"Літаки проходять періодичне технічне обслуговування, і, на жаль, вихід повітряних суден з форм обслуговування затримується на кілька днів. Отже, зміщені графіки процедур перевірок самих літаків", - заявив директор SkyUp Євген Хайнацький.

SkyUp вже зареєструвала два літаки Boeing 737-800.

Очікується, що до кінця року флот авіакомпанії збільшиться до чотирьох літаків, а в 2022 році - до 12 одиниць.

Раніше повідомлялося, що з квітня 2018 року національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

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