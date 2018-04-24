Чи потрібен Києву "Повітряний експрес"? Досвід десяти європейських столиць

Невдовзі Київ та аеропорт "Бориспіль" з'єднає залізнична гілка. ЕП дізналася, як подібні проекти працюють в Європі і скільки це коштує.

В Україні хочуть запустити залізничне сполучення між Києвом та аеропортом "Бориспіль".

Завершити будівництво планують до кінця 2018 року.

В "Укрзалізниці", яка реалізовує проект, обіцяють: за допомогою залізничного транспорту дістатися зі столиці до аеропорту можна буде за 35 хвилин. Таке задоволення коштуватиме 80-120 грн, що в перерахунку становить 2,5-3,7 євро.

Дізнавшись про плани УЗ, окремі експерти розкритикували проект. На їхню думку, у ньому нема потреби, оскільки доїхати до повітряних воріт столиці — не проблема.

ЕП вирішила вивчити досвід десяти європейських столиць, щоб з'ясувати, як в інших країнах вирішили цю проблему, скільки коштує проїзд з аеропорту до міста, і який вид транспорту найбільш зручний, дешевий та комфортний.

Виявилося, що транспортне сполучення розвинене в усіх країнах. Пасажири можуть обрати найбільш прийнятний для себе варіант залежно від потреб і можливостей.

У таблиці вказані середні показники, більш детально — у тексті

Берлін

З аеропорту "Шенефельд", який розташований за 22 км від центру Берліна, в місто найзручніше добиратися електричкою S-Bahn. Залізнична станція розташована неподалік аеропорту, електрички ходять кожні 20 хвилин. Вартість проїзду — 3,3 євро, до центру Берліна можна доїхати за півгодини.

Також від аеропорту до центру міста та його околиць курсують регіональні потяги. Вони ходять щогодини, час у дорозі 17-35 хв, вартість квитка — також 3,3 євро.

Крім потягів, до Берліна можна доїхати на автобусах і таксі, однак останній варіант коштуватиме в рази дорожче, ніж громадський транспорт, — до 50 євро.

фото: railwaystays.com

Вільнюс

Доїхати від столичного аеропорту Литви до центру міста також не проблема. З аеропорту регулярно відправляються потяги. Час у дорозі займає 7 хв, квиток, який можна придбати у касі на станції і в кондуктора, коштує трохи менше 1 євро.

Доставити пасажира у місто можуть також автобуси та приватні маршрутки. Автобус довезе до центру за 20 хв, квиток коштує 1 євро. За такий же час та 1,6 євро у Вільнюс можна доїхати на маршрутці, яку треба чекати близько 15 хв.

У разі потреби можна скористатися й таксі, яке доїде до центру міста за 15 хв. Мінімальна вартість поїздки становить 17 євро.

фото: kiwitaxi.com

Амстердам

Дістатися з аеропорту Амстердама "Схіпхол" до міста теж можна на поїзді — залізнична станція розташована в будівлі аеропорту.

Потяги до центру міста відправляються кожні 10-15 хв, час у дорозі — 17 хв. Квиток коштує 4-7 євро, діти до чотирьох років їздять безкоштовно. Квитки продаються у касах або в спеціальних автоматах, розташованих в аеропорту.

Якщо користуватися автобусом, доведеться витратити на дорогу півгодини та 5 євро. За проїзд у маршрутці треба викласти близько 17 євро, час у дорозі — до 45 хв.

Таксі у столиці Нідерландів одне з найдорожчих у Європі. Залежно від маршруту за проїзд до центру міста доведеться заплатити 40-50 євро.

фото: amstermap.com

Париж

Швидкісною електричкою RER від аеропорту імені Шарля де Голля до Парижа можна доїхати за 11,4 євро, час у дорозі — 35 хв.

Альтернативний варіант — автобус. Його обирають ті, хто хоче зекономити і має багато багажу. Обирати є з чого: залежно від часу в дорозі та маршруту вартість квитків коливається від 1,14 євро до 23 євро. Якщо потяг довезе пасажира до міста за 35 хв, то поїздка автобусом може забрати 1,5 год.

Звичайно, найзручніший варіант — таксі. Щоб замовити авто, треба знати місця стоянок перевізників. Доїхати на лівий берег коштує близько 50 євро, на правий — 55 євро. Уночі, у вихідні та святкові дні тариф зростає на 15%.

фото: commons.wikimedia.org

Рим

Відстань від аеропорту "Фьюмічіно" до центру Рима — трохи більше 30 км, а найпростіший спосіб дістатися в місто — скористатися поїздом.

Дійти до станції, з якої кожні 15-30 хв відправляються потяги, можна за 10 хв. Допоможуть у цьому численні покажчики в аеропорту. Квиток від аеропорту до залізничного вокзалу "Терміні" коштує 14 євро. Доїхати до Рима можна за півгодини.

На автобусі до "Терміні" їхати довше, але вартість квитка нижча: 5-7 євро. Якщо ж пасажир готовий витрати на поїздку 40-70 євро, він може викликати таксі.

фото: romewise.com

Відень

Аеропорт Відня розташований за 16 км на схід від міста. До центру столиці Австрії найзручніше діставатися громадським транспортом. Найшвидший спосіб — скористатися потягом City Airport Train, який проїжджає маршрут за 16 хв. Чекати поїзд доведеться 30 хв. Квиток в один бік коштує 12 євро, в обидва — 21 євро.

Також можна скористатися електричкою або автобусом. Вартість проїзду становить 4-8 євро, їхати доведеться 15-20 хв. Щоб дістатися центру міста на таксі, доведеться викласти до 40 євро. Тривалість поїздки — близько 20 хв.

фото: imperiya.by

Брюссель

Основний аеропорт Брюсселя, Brussels Airport, розташований за 12 км від столиці у містечку Завентем. З аеропорту до центрального залізничного вокзалу кожні 15-20 хв відправляються потяги. Час у дорозі — 10-15 хв, вартість проїзду — 9-17 євро. Квиток можна купити онлайн, у касі вокзалу або в терміналах самообслуговування.

Ще один варіант — скористатися автобусом. Вони курсують кожні 20 хв, квиток коштує 4-8 євро. За поїздку у таксі доведеться заплатити 30-50 євро.

фото: flanderstoday.eu

Будапешт

Доїхати з аеропорту Будапешта в центр міста можна на поїзді. Із залізничної станції, розташованої біля терміналу, щодня відправляється близько 100 потягів. Квитки можна придбати в поштовому кіоску в терміналі, в автоматах на платформах або в кондуктора за 1,2 євро. У дорозі доведеться провести до 30 хв.

Біля виходу з терміналу є зупинка громадського транспорту, на яку кожні 7-8 хв під'їжджають автобуси. Доїхати до центру можна за 15-20 хв, сплативши 1,2 євро. Виїхати з аеропорту в Будапешт можна і на таксі приблизно за 22 євро.

фото: bbj.hu

Стокгольм

Аеропорт Stockholm Arlanda розташований за 37 км від Стокгольма. Це найбільший аеропорт серед країн Північної Європи.

Найшвидший спосіб дістатися з аеропорту до центру столиці — швидкісний поїзд Arlanda-Express. Поїздка до центрального залізничного вокзалу триватиме 20 хв, поїзд прямує без зупинок.

Потяги відправляються два-шість разів на годину з невеликою нічною перервою. Квиток в один бік коштує 28 євро, у два боки — трохи менше.

Дешевше дістатися до центру можна автобусом, який їде до центрального автовокзалу. Час у дорозі — 40-50 хв, квиток коштує близько 10 євро. Порівняно з вартістю таксі — до 50 євро — це доволі прийнятний варіант.

фото: blog.rail.cc

Осло

Міжнародний аеропорт Осло розташований у містечку Гардермуен за 35 км від міста. Це основний аеропорт країни.

Найзручніше в центр столиці дістатися на потязі. Найближча залізнична станція розташована під терміналом аеропорту. Курсують два типи поїздів, але принципової різниці між ними нема: всі проїжджають через центральний залізничний вокзал.

Вартість проїзду становить 10-20 євро, час у дорозі — 19-25 хв. Квитки можна придбати у спеціальних автоматах на платформі і в залі прибуття.

Автобуси відходять від терміналу кожні 15-20 хв, вартість проїзду — 15-23 євро. Таксі недешеве — 60-75 євро. Машини стоять біля виходу із зони прильоту.

фото: VisitOslo.com

Загалом, у всіх досліджених країнах транспортна інфраструктура є доволі розвиненою та диверсифікованою.

Залізничний транспорт серед усіх є найбільш дешевим та надійним, оскільки потяги мають чіткий розклад руху, фіксовані тарифи та не бояться заторів.

Трохи дорожче обійдеться поїздка на автобусі, однак цей вид транспорту також має свої переваги. Найбільш зручним, але при цьому дорогим залишається варіант з таксі або орендою авто.

Звичайно, всі види транспорту мають свої переваги та недоліки, тому дуже важливо надати пасажиру максимальну кількість варіантів, щоб він мав змогу обрати найбільш зручний і надійний в залежності від своїх потреб та можливостей.