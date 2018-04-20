OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про бензин, Ощадбанк та реформи.

Про переговори з Газпромом. Переговори між НАК "Нафтогаз України" та російським газовим монополістом провалилися. "Газпром" надіслав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу і його транзит через територію України.

Про ВВП. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в I кварталі 2018 року, за оцінками Національного банку, становило 2,3%.

Про бензин. Комісія відмовила "Укртатнафті" Коломойського в проведенні спецрозслідування щодо імпорту нафтопродуктів.

Про Ощадбанк. Прокуратура підозрює Ощадбанк у переплаті 25-30% вартості на IT-закупівлях на 550 мільйонів гривень.

Про елеватори. Антимонопольний комітет видав дозвіл компанії "International Finance Corporation", яка входить до структури Всесвітнього банку, на придбання трьох елеваторів агрохолдингу "Мрія".

Про євроколію зі Львова. Україна може реалізувати проект євроколії Львів-Варшава, який передбачає будівництво комбінованої колії на ділянці Львів-Перемишль.

Про український паспорт. Україна за рік піднялася з 99-го на 80-е місце в Індексі громадянств світу, потрапивши до трійки країн з найпомітнішим зростанням цінності громадянства.

Про Укрнафту. Державна фіскальна служба описала майно ПАТ "Укрнафта" ще на 3,3 мільярда гривень. Податкова заборгованість "Укрнафти" на сьогодні становить близько 15 млрд гривень.

Про реформи. Міжнародний валютний фонд відзначає ослаблення реформаторських зусиль влади України.

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