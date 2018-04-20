Переговори "Нафтогазу" та "Газпрому" закінчилися безрезультатно

"Газпром" надіслав до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу і його транзит через територію України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зауважує управління інформації "Газпрому", переговори з цього приводу з "Нафтогазом України" до результату не привели.

"Газпром" готовий вести переговори з НАК "Нафтогаз України" про транзит газу після 2019 року. Однак Україна повинна обґрунтувати економічну доцільність транзиту через свою територію", - сказав глава Газпрому Олексій Міллер.

Раніше "Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У Нафтогазі наголосили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом