Цінність громадянства України істотно зросла - дослідження

Україна за рік піднялася з 99-го на 80-е місце в Індексі громадянств світу, потрапивши до трійки країн з найпомітнішим зростанням цінності громадянства.

Про це пише Liga.net.

Творці Індексу громадянств світу (The Henley & Partners - Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) дали оцінку 209 громадянств світу і ранжирували їх за різними показниками за період з 2013 по 2017 рік.

У 2017 році, вперше за останні п'ять років, перше місце дісталося Франції (81,7%). Німеччина - лідер минулорічних рейтингів - опустилася на друге місце (81,6%).

Країни в першій десятці індексу практично не змінилися: Ісландія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Ірландія, Швейцарія, Австрія. Єдина зміна - Ірландія замінила в десятці лідерів Іспанію, яка перемістилася на 11-е місце. Замикають список Афганістан (14,6%) і Сомалі (13,4%).

Україна за рік піднялася з 99-го на 80-е місце, потрапивши до трійки країн з найпомітнішим зростанням цінності громадянства. У 2017 році українське громадянство отримало 36,1%, що на 6,4% вище, ніж в торішньому рейтингу.

Основна причина такого зростання - введення безвізового режиму з країнами Шенгенської зони 11 червня 2017 року. Кількість країн з безвізовим в'їздом для українців за рік збільшилася з 81 до 115 країн.

Творці індексу стверджують, що Україна могла б займати ще більш високі позиції в рейтингу, якби не геополітичні питання. Позиція країни в індексі п'ять років тому була краще, ніж зараз, - 74-е місце в 2013 році і 78-е місце в 2014 році. Збройний конфлікт в Україні, що почався на початку 2014 року, триває, що істотно погіршує показники держави в категорії "Громадський порядок і стабільність".

Поліпшення показників в категорії "Безвізовий доступ для тимчасових поїздок" допомогло компенсувати втрату позицій в рейтингу за останні роки, хоча країна все ще не досягла рівня п'ятирічної давності.

Як відзначають автори індексу, країни, в яких можна отримати громадянство через інвестиції в економіку країни, традиційно займають високі позиції в рейтингу.

Серед них найбільшою цінністю володіє громадянство Австрії (10-е місце з показником 78,9%). Мальта займає 23-е місце з показником 74,9%, за ними розташувався Кіпр з показником 73,3%. Серед карибських країн з інвестиційними програмами найвище місце в рейтингу займає Антигуа і Барбуда - 56-е місце (41,9%).

QNI - перший рейтинг, який враховує як внутрішні чинники (масштаб економіки, розвиток людського потенціалу, громадський порядок і стабільність), так і зовнішні (безвізовий доступ для тимчасових поїздок і можливість безвізового проживання і роботи в інших країнах), що впливають на якісні показники того чи іншого громадянства.