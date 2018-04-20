ДФС описала майно "Укрнафти" ще на 3,3 мільярда гривень

Державна фіскальна служба описала майно ПАТ "Укрнафта" ще на 3,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Податковий керуючий додатково описав у податкову заставу майно ПАТ "Укрнафта" на суму 3,3 млрд гривень (свердловини й обладнання), згідно з даними, отриманими від "Геоінформ України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додають, що "Укрнафта" намагається в судовому порядку оскаржити раніше проведений ДФС опис її майна на 11,2 млрд гривень.

За даними ДФС, податкова заборгованість "Укрнафти" на сьогодні становить близько 15 млрд гривень.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами Приватбанку, - близько 42% акцій.

Економічна правда