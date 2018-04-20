НБУ оцінив зростання ВВП у першому кварталі на рівні 2,3%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в I кварталі 2018 року, за оцінками Національного банку України, становило 2,3%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Нацбанку відзначають, що зростання відбулося в першу чергу внаслідок подальшого зростання доходів населення, а також збереження сприятливої ​​зовнішньої кон'юнктури.

"Додатковим фактором стало зниження бази порівняння минулого року під впливом торгової блокади неконтрольованих територій (НКТ) минулого року, прояв якого повною мірою очікується з II кварталу", - відзначили в НБУ.

У той же час НБУ вказує, що погіршення погодних умов в кінці лютого і в березні дещо стримували пожвавлення економічної активності, зокрема в транспорті і будівництві.

На думку центробанку, внутрішній попит залишився основним фактором економічного зростання. Приватне споживання підтримували подальше підвищення заробітних плат і соціальних стандартів, в тому числі підвищення пенсій в кінці минулого року і мінімальної заробітної плати з початку 2018 року, а також поліпшення споживчих очікувань домогосподарств.

Нагадаємо, згідно макрофінансовому прогнозу Кабміна номінальний ВВП у 2019 році становитиме 3 733,9 млрд грн, реальний ВВП 3,6%, інфляція (грудень до грудня) – 6,5%.

Економічна правда